Tras dos años de ausencia, Christiane Endler volvió a vestir la camiseta de Chile. La portera fue titular y la gran figura de La Roja femenina en el empate sin goles frente a Venezuela por la primera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo clasificatorio para la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Luego de la paridad ante la Vinotinto, ‘Tiane’ valoró el punto rescatado en territorio venezolano y reveló el motivo por el que regresó al combinado nacional.

⚽ Endler destacó el nuevo formato clasificatorio

Sobre el empate en tierras llaneras, Christiane Endler señaló que “es un primer punto valioso, en un lugar difícil. Felicitar también a la selección de Venezuela, que lo hizo muy bien. Esto es largo y hasta el último va a estar complicado”.

“Es una competencia más larga, más justa. No es un torneo único donde te juegas toda la clasificación a todos los torneos. Creo que va a ayudar al desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica y nos va a mantener compitiendo durante mayor tiempo”, agregó.

“Han sido años difíciles sin poder clasificar al Mundial en el masculino y el femenino, así que queremos darle una alegría al pueblo chileno. Estamos comprometidas con eso, ese es nuestro objetivo, llegar al Mundial”, insistió.

🇨🇱 El motivo por el que Christiane Endler volvió a La Roja

Por último, Endler contó la verdad sobre su regresó a La Roja. “La motivación es estar nuevamente en un Mundial, representar a tu país. Además que se juega en Sudamérica, en Brasil”, indicó.

“Es el sueño de cualquiera, representar a Chile, a tu selección y para mí es un orgulloso estar de vuelta”, sentenció.

📅 ¿Cuándo juega Chile en la Conmebol Liga de Naciones Femenina?

Chile volverá a jugar en la Conmebol Liga de Naciones Femenina el próximo martes 28 de octubre a las 18:00 horas cuando reciba a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua.

