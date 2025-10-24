Chile empató 0-0 con Venezuela de visita en el estadio Metropolitano de Fútbol de Lara, en Barquisimeto, en el inicio de la Conmebol Liga de las Naciones Femenina, torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

La Roja recató un buen punto como forastera, sobre todo pensando en que la próxima semana se viene el estreno como local contra Bolivia en este mismo torneo.

❌ No hubo goles en el Venezuela vs Chile por la Conmebol Liga de Naciones Femenina

El trámite fue generalmente favorable para Venezuela, equipo liderado por Deyna Castellanos. Las locales tuvieron el mayor asedio en el compromiso, aunque siempre se toparon con la defensa nacional o la portera Christiane Endler, quien volvió a La Roja tras dos años.

No obstante, el peor momento se vivió en los minutos finales, con Deyna muy encendida generando ocasiones e, incluso, con una revisión de VAR por un posible penal contra la estrella venezolana, el que afortunadamente no fue cobrado.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en la Conmebol Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de Chile en la Conmebol Liga de Naciones Femenina será este martes 28 de octubre a las 18:00 horas ante Bolivia en el estadio El Teniente de Rancagua.

Un triunfo deja a La Roja con cuatro puntos y bien aspectada en el arranque de este torneo clasificatorio a la cita planetaria.

📋 El formato de la Conmebol Liga de Naciones Femenina

En la Conmebol Liga de Naciones Femenina participan 9 selecciones de Sudamérica, includa Chile (Brasil queda fuera por ser local en la Copa del Mundo) y 2 de ellas clasificarán de forma directa al Mundial 2027 (las dos primeras de la tabla de posiciones), mientras que otras 2 (tercera y cuarta) van a un repechaje previo a la cita planetaria.

Se juega en un formato de todos contra todos, en el que los equipos jugarán 8 partidos (4 de local y 4 de visita, los que se jugarán de forma aleatoria con sus respectivos contrincantes), teniendo una fecha libre por la ausencia de Brasil.

La competencia arrancó este viernes 24 de octubre de 2025 y finaliza el 9 de junio de 2026. A continuación revisa las fechas:

Fechas 1 y 2: 24 y 28 de octubre de 2025

Fechas 3 y 4: 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2025

Fechas 5, 6 y 7: 10, 14 y 18 de abril de 2026

Fechas 8 y 9: 5 y 9 de junio de 2026

