La Segunda División Profesional 2026 ya tiene calendario confirmado. Pero antes del arranque oficial, falta definir al último integrante del torneo: Lota Schwager vs Comunal Cabrero disputarán un partido único que entregará el ascenso al fútbol profesional chileno.

El duelo toma aún más relevancia tras la reciente sanción a Deportes Melipilla, que perdió su categoría profesional debido a deudas salariales pendientes desde noviembre de 2025, lo que abrió oficialmente esta opción de promoción.

¿Cuándo juegan Lota Schwager vs Cabrero por el ascenso?

El partido por el ascenso se disputará:

📅 Sábado 7 de marzo

🕖 19:00 horas

📍 Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción

El recinto tendrá un aforo autorizado de 10 mil espectadores, según confirmación de autoridades locales. Será un duelo único. No habrá revancha.

¿Cómo se define el ascenso a Segunda División 2026?

El reglamento establece que:

Se jugarán 90 minutos reglamentarios.

No habrá tiempo extra.

Si el marcador termina empatado, el ascenso se definirá mediante lanzamientos penales.

Es decir, puede resolverse todo en una sola tanda.

El ganador se convertirá en el último integrante oficial de la Segunda División Profesional 2026.

¿Por qué se juega este partido por el ascenso?

La instancia se originó tras la sanción aplicada a Deportes Melipilla, club que descendió administrativamente a Tercera A por incumplimientos salariales.

La decisión abrió el cupo y permitió organizar este encuentro decisivo entre Lota Schwager y Comunal Cabrero, ambos provenientes del fútbol amateur.

¿Cuándo comienza la Segunda División 2026?

La ANFP confirmó que el campeonato arrancará el fin de semana del 22 de marzo en su sitio web.

El torneo tendrá una primera etapa dividida en dos zonas:

Zona Norte

Brujas de Salamanca

Provincial Ovalle

Concón National

Trasandino

Real San Joaquín

Santiago City

Atlético Colina

Zona Sur

Santiago Morning

Colchagua

General Velásquez

Deportes Linares

Deportes Rengo

Provincial Osorno

(Lota Schwager o Comunal Cabrero)

Así se juega la primera fecha de la Segunda División 2026

Entre los encuentros destacados de la Fecha 1 (22 de marzo) aparecen:

Brujas de Salamanca vs Provincial Ovalle

Concón National vs Trasandino

Real San Joaquín vs Santiago City

Santiago Morning vs Colchagua

General Velásquez vs Deportes Linares

Deportes Rengo vs Provincial Osorno

El calendario completo contempla 14 fechas en esta fase zonal.

En resumen

Lota Schwager y Comunal Cabrero juegan el sábado 7 de marzo.

El duelo será en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Se define en partido único, sin alargue.

En caso de empate, habrá penales.

El ganador será parte de la Segunda División Profesional 2026.

El torneo comienza el 22 de marzo.



