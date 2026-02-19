Lucas Cepeda sigue escribiendo su historia en España con el pie derecho: el exdelantero de Colo Colo se ganó el puesto de titular ante Osasuna por la fecha 24 de LaLiga, jugó 80 minutos de gran nivel y recibió los elogios de su propio técnico. Sin embargo, Eder Sarabia confesó que la titularidad del seleccionado chileno fue obra de las circunstancias: la lesión de Grady Diangana abrió la puerta al viñamarino en el once inicial del Elche, y él la aprovechó al máximo con cuatro tiros, 62 toques y solvencia defensiva que convenció hasta a los más escépticos.

La historia de Cepeda en el Elche arrancó el 28 de enero, cuando fue presentado como refuerzo y metió un golazo en su primer entrenamiento que recorrió las redes sociales. Días después debutó en Europa ante el FC Barcelona ingresando desde la banca, luego sumó minutos ante la Real Sociedad, y fue ante Osasuna donde actuó como interior derecho.

Eder Sarabia habló sobre la titularidad de Lucas Cepeda

El técnico bilbaíno fue brutalmente honesto en sala de prensa: “Voy a ser totalmente sincero… Seguramente no iba a jugar, porque iba a estar Grady, pero la lesión le abrió la posibilidad”. Sarabia explicó su filosofía de no dar pistas sobre el once para mantener a todos conectados, y reconoció que Cepeda podría haber bajado los brazos al intuir que no sería considerado.

“Tenía un poco de dudas, sobre todo en las situaciones defensivas, porque no lo conozco tanto y no sabía si iba a poder perseguir su marca o retornar, y nos enseñó todo lo que nos puede dar”, agregó el DT. Es un elogio contundente viniendo de alguien formado como asistente en el FC Barcelona y el Real Betis de Pellegrini, un técnico de alto nivel que valora especialmente el trabajo sin balón y la disciplina táctica colectiva.

📊 Los números de Lucas Cepeda ante Osasuna en LaLiga

Lucas Cepeda actuó como interior derecho en lugar de su habitual posición de extremo puro, una novedad táctica que demostró su versatilidad. Al minuto 2 sacó un zapatazo desde el borde del área que obligó al portero a estirarse, y en el 34′ tuvo otra chance bloqueada. En el complemento volvió a aparecer con un zurdazo de larga distancia antes de ser sustituido a los 80 minutos.

Sus estadísticas completas según Sofascore:

62 toques totales en 80 minutos

totales en 80 minutos 78% de pases precisos (31 de 40)

precisos (31 de 40) 4 tiros a puerta

a puerta 5 duelos ganados de 8 disputados

de 8 disputados 2 centros acertados



El Elche igual empató 0-0 con Osasuna y suma ocho partidos sin ganar, pero Cepeda se instaló como opción fija en el esquema de Sarabia para lo que resta de la temporada en España.

🏟️ ¿Jugará Lucas Cepeda como titular en San Mamés ante el Athletic Club?

Este viernes 20 de febrero el Elche visita al Athletic Club en San Mamés, uno de los estadios más intimidantes de LaLiga. El propio Sarabia reconoció que es el partido más especial de su carrera como primer técnico por su vínculo personal con Bilbao, y avisó a sus jugadores sobre el ambiente que encontrarán en el norte de España.Cepeda tiene argumentos sólidos para mantenerse en el once: convenció tácticamente, fue solvente en el trabajo defensivo y generó peligro con sus tiros. Sin embargo, si Diangana se recupera, la competencia por el puesto será feroz. El viernes en San Mamés será la prueba definitiva para saber si ante Osasuna fue una actuación aislada o el inicio de una etapa consolidada en el fútbol español.