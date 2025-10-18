La Selección Colombia cerró su participación en el Mundial de Chile Sub 20 con un triunfo de alto impacto. En el duelo por el tercer lugar, los cafetaleros vencieron a Francia con un solitario gol de Óscar Perea, en un partido en el que el esfuerzo físico y la resistencia fueron claves.

El cuadro sudamericano venía de caer ante Argentina en semifinales, pero supo recuperarse frente a una potencia europea que nunca logró asentarse del todo en el torneo.

⚽ Gol tempranero y aguante: así ganó Colombia

El partido comenzó con emociones, apenas al minuto 2, el delantero Óscar Perea aprovechó una desconcentración en la zaga gala para marcar el único tanto del encuentro. Desde ese momento, el planteamiento colombiano fue claro: resistir los embates franceses con orden defensivo y mucha intensidad.

Francia, pese a controlar la posesión, nunca logró generar ocasiones claras. Colombia se cerró bien atrás y mantuvo la ventaja con disciplina táctica, demostrando por qué fue una de las selecciones más sólidas del torneo.

🟡 La campaña de Colombia en el Mundial Sub 20

El equipo dirigido por César Torres mostró consistencia desde el inicio del torneo. Salió invicto del Grupo F, con una victoria sobre Arabia Saudita y empates ante Noruega y Nigeria. En octavos y cuartos de final eliminaron a Sudáfrica y España, respectivamente.

Ya en semifinales, el sueño del título se truncó tras caer ante una Argentina encendida. Sin embargo, el podio mundialista reafirma que la generación 2004-2005 tiene proyección.

🇫🇷 Francia, de favorita a decepción

Por el lado europeo, el camino de Francia fue más irregular. En la fase de grupos fue goleada por Estados Unidos, aunque logró clasificar gracias a victorias ante Sudáfrica y Nueva Caledonia.

Ya en fases finales superó a Japón y Noruega, pero se encontró con un Marruecos contundente en semis. El cierre ante Colombia expuso nuevamente su falta de ideas ofensivas, que la acompañó todo el torneo.