Chile sufrió un duro golpe en su segundo partido del Grupo A del Mundial Sub 20. La Roja cayó por 2-0 ante Japón, en un accidentado partido.

Esto porque sobre el final de la primera mitad, Emiliano Ramos, una de las piezas claves del combinado nacional, sufrió una lesión que le impidió continuar ante los nipones.

Cuando la primera parte llegaba a su fin, el futbolista de Everton se tocó su pierna izquierda y se lanzó al suelo ante evidente muestras de dolor. Su desconsuelo fue tal, que rompió en llanto mientras era atendido por el cuerpo médico de Chile.

🤕 La lesión que saca a Emiliano Ramos del Mundial

Si bien la reacción del jugador hacía temer lo peor, este martes se confirmó la gravedad de su lesión, la cual le impedirá seguir jugando la Copa del Mundo.

Según reveló Golazo Radio de UCV, Ramos sufrió un desgarro en el isquiotibial, por lo que estará al menos cinco semanas fuera de las canchas.

🤔 ¿Puede La Roja reemplazar a Emiliano Ramos?

Lamentablemente para La Roja, Nicolás Córdova no puede reemplazar a Emiliano Ramos. Esto porque el reglamento de la FIFA no permite incluir a un jugador mientras el torneo está en desarrollo, por lo que el equipo nacional deberá enfrentar el resto del Mundial con un jugador menos en su nómina.

Sin embargo, la convocatoria podría sufrir una nueva baja, puesto que Matías Pérez, central que milita en el Lecce, abandonó la cancha con molestias físicas y todo indica que también se perderá lo que resta de la Copa del Mundo.

