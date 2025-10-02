El sueño de mantener la localía en el Nacional se desvaneció para La Roja Sub 20. Tras la derrota ante Japón, la Selección Chilena ya no puede aspirar al primer lugar del Grupo A, lo que significa una mudanza obligatoria de Santiago si logra clasificar a los octavos de final.

La realidad es contundente: solo el líder del grupo mantiene su sede en el Estadio Nacional para la siguiente fase. Con Japón en la cima con seis puntos, Chile debe conformarse con pelear por el segundo puesto o buscar su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo.

⚽ La Roja abandona el Nacional: las sedes que la esperan

El panorama para los dirigidos por Nicolás Córdova presenta dos escenarios claros en caso de avanzar. Si Chile termina segundo en el Grupo A, deberá enfrentar al segundo del Grupo C en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso el martes 7 de octubre a las 16:30 horas.

La alternativa como mejor tercero abre dos posibilidades. La primera contempla un choque contra el primero del Grupo B, también en Valparaíso pero a las 20:00 horas del mismo día. La segunda opción lleva a La Roja hasta Rancagua, donde enfrentaría al líder del Grupo C en el Estadio El Teniente el jueves 9 de octubre a las 20:00 horas.

Chile jugó ante Nueva Zelanda y Japón a estadio lleno. Se espera lo mismo contra Egipto / ©Photosport.

🏟️ El desafío de mantener el apoyo fuera de Santiago

Hasta ahora, La Roja ha disfrutado del privilegio de jugar en el principal coliseo deportivo del país, con todo el público a su favor y siempre en horario estelar, por lo que el cambio de escenario representa un desafío logístico y emocional. Tanto el Elías Figueroa de Valparaíso como El Teniente de Rancagua cuentan con menor capacidad, pero mantienen la promesa de recibir a La Roja con el mismo entusiasmo que ha caracterizado este Mundial Sub 20.

La decisión final dependerá del resultado ante Egipto este viernes. Un triunfo asegura la clasificación, mientras que un empate obliga a esperar otros resultados para conocer el destino exacto de la selección chilena en la fase de eliminación directa.