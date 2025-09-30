La Selección Chilena Sub 20 no pudo frente a Japón y recibió su primera derrota en el Mundial juvenil. En un partido marcado por la falta de juego asociado, la Roja sólo logró competir en los primeros 15 minutos, antes de que el rival impusiera condiciones. Este resultado obliga al local a sumar en su último duelo, este viernes.

El técnico nacional, Nicolás Córdova, analizó el encuentro y apuntó a errores puntuales que marcaron la diferencia.

Un sólido Japón se impone ante Chile. 🇯🇵#U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 1, 2025

⚽ ¿Qué dijo Nicolás Córdova tras la derrota de Chile Sub 20?

El entrenador reconoció que el equipo no logró mostrar su mejor versión: “El partido fue bastante parejo, quizás ellos tuvieron algo más con las contras. Fuimos muy imprecisos dentro del área, sobre todo en las situaciones que se perdió Rosel”, comentó en DSports.

Córdova agregó que Japón aprovechó al máximo los errores defensivos: “Sabíamos que iba a ser un rival muy complejo. Ellos concretaron gracias a dos penales y en nuestro segundo error ya nos costó mucho más”.

🇯🇵 Japón marcó diferencias y complicó a la Roja juvenil

El elenco asiático aprovechó la velocidad y la presión alta para generar peligro constante en la zaga nacional. Pese a que Chile intentó reaccionar, las imprecisiones en la salida y la falta de claridad en ataque hicieron imposible revertir el marcador. Incluso el meta Mella tuvo a Chile en partido atajando un penal.

La Roja juvenil deberá ahora sumar puntos en la tercera fecha si quiere mantener opciones de avanzar en el certamen.

🚑 Preocupación por la lesión de Emiliano Ramos

Otra de las malas noticias fue la salida por lesión de Emiliano Ramos, pieza clave en la oncena nacional. Sobre su estado, Córdova explicó: “No lo sabemos, después de mañana veremos los exámenes y sabremos sus condiciones. Ojalá no sea para largo”.

El diagnóstico oficial se espera en las próximas horas y podría condicionar la planificación del DT para el próximo compromiso.

