Chile juega su tercer partido del Grupo A de la Copa Mundial Sub 20 contra Egipto, duelo en el que está obligado a ganar para avanzar a octavos de final del certamen.

Los egipcios han sido el peor equipo del grupo hasta el momento: han perdido sus dos duelos y necesitan de un milagro para avanzar a la ronda de 16 mejores.

La Roja le ganó en su debut a Nueva Zelanda por 2-1 en la agonía y perdió por 2-0 ante Japón, con un común denominador en ambos duelos: bajo nivel de juego del elenco de Nicolás Córdova.

⏰ Chile vs Egipto EN VIVO por el Mundial Sub 20

🇨🇱 ¿Qué canal transmite EN VIVO Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

Los partidos de Chile en el Mundial Sub 20 irán por TV abierta en la señal de Chilevisión. También puedes encontrar alternativas en plataformas de streaming y TV de pago.

💻 TV Abierta: Chilevisión

📲 Streaming web: Chilevision.cl y MICHV

📺 TV de Pago: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)

📡 Streaming: DGO (plataforma oficial de DIRECTV)

🌍 Streaming internacional: Amazon Prime Video (EN VIVO) y Disney+ (México y Centroamérica)

También puedes seguir todas las alternativas de este duelo, completamente gratis, en la cobertura de Al Aire Libre.

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs Egipto en el Mundial Sub 20?

📆 Viernes 3 de octubre de 2025

⏰ 20:00 horas en Chile (00:00 GMT)

🏟 Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📡 ¿Dónde ver Chile vs Egipto online por streaming?

El tercer partido de la Roja Sub 20 de Nicolás Córdova se podrá ver en las siguientes plataformas:

Amazon Prime Video (con transmisión en Chile y Latinoamérica)

DGO (DirecTV)

Chilevisión Web (chilevision.cl o la app MICHV)

👉 Recuerda que DGO ofrece días de prueba gratis para nuevos usuarios.

📺 ¿Dónde ver Chile vs Egipto por DirecTV?

El partido entre Chile y Egipto se transmitirá en vivo por DSports, señal disponible en DirecTV en Chile y toda la región.

👉 Canales de DSports:

DirecTV: 610 (SD) / 1610 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs Egipto?

El tercer partido de Chile en el Grupo A del Mundial Sub 20 estará disponible en Chilevisión (TV abierta) y en chilevision.cl (streaming), por lo que podrás seguirlo sin costo. Además, en Al Aire Libre tendrás la cobertura EN VIVO con goles, incidencias, estadísticas y análisis minuto a minuto desde el Nacional.

Si decides contratar DGO, recuerda que la plataforma tiene 7 días de contenido gratuito para sus nuevos usuarios. Si ya eres cliente, podrás disfrutar de todos los partidos del Mundial sin costo adicional.

🔴Formación de Chile vs Egipto

En el partido ante Japón, Chile sufrió las lesiones de Emiliano Ramos y Matías Pérez, por lo que mínimo registrará dos cambios en el duelo ante Egipto.

XI de Chile: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez, Patricio Romero; Mario Sandoval, Agustín Arce, Lautaro Millán, Willy Chatiliez, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.

Formación de Egipto vs Chile

Egipto tiene que salir a ganar este duelo, así que pondrá lo mejor que tiene para buscar la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20.

XI de Egipto: Ahmed Waheb; Seif El Deen Essam, Ahmed Abdin, Moataz Mohamed, Mohab Samy; Mohamed Abdallah, Tebo Gabriel, Ahmed Khaled, Moamen Sherif; Selim Telib; y Ahmed Farag.