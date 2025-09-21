Los ecos del Mundial Sub 20 de Canadá en 2007 aún resuenan en el fútbol chileno. Hace casi 18 años, un puñado de jóvenes talentos sorprendió al mundo al colgarse la medalla de bronce, sentando las bases de la época más gloriosa de La Roja. Hoy, con el adiós de Michael Silva en enero de este año, solo siete de esos héroes siguen defendiendo la camiseta de un club profesional, y uno se mantiene sin club, pero con las ganas de volver a competir.

El equipo que lideró José Sulantay marcó una época con garra y talento. Esa generación fue la antesala de las dos Copas América que llegarían después, con Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Mauricio Isla como pilares de la Selección y del fútbol internacional.

🏅 Los 7 jugadores de la Roja Sub 20 de Canadá 2007 que se mantienen activos

Del plantel de 21 futbolistas que representó a Chile en tierras norteamericanas, solo siete mantienen viva la llama competitiva. Alexis Sánchez es el caso más mediático: tras un mal año en Udinese, fichó en Sevilla y en apenas dos partidos ya se ganó a la hinchada, con una asistencia en su debut y un gol decisivo en su segunda presentación.

Arturo Vidal y Mauricio Isla visten hoy la camiseta de Colo Colo. El King no vive su mejor temporada, pero sigue siendo líder indiscutido, mientras el Huaso tomó un segundo aire en el Cacique. En tanto, Gary Medel volvió a Chile para comandar la zaga de Universidad Católica y Cristopher Toselli es una alternativa bajo los tres palos en Universidad de Chile.

Cristián Suárez es inamovible en la defensa de Palestino, mientras Nery Veloso aún compite en San Luis, aunque sin minutos en cancha. Por último, Matías Vidangossy, pese a estar sin club profesional, mantiene vivo el sueño en la Kings League.

Oncena de Chile en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007 / ©Imago.

⚽ La herencia de la Generación Dorada

El bronce en Canadá no sólo fue un logro deportivo, sino también un legado de compromiso y excelencia. Los siete sobrevivientes representan los últimos vestigios de la camada que cambió la historia de La Roja.

Aunque los años pasen, sus nombres siguen recordando la pasión y competitividad que Sulantay inculcó en 2007. Una huella imborrable que aún late en el fútbol chileno, pero que poco a poco comienza a diluirse.

📋 Plantel completo de Chile Sub 20 en el Mundial 2007

Cristopher Toselli (U de Chile)

Nery Veloso (San Luis)

Ronald Valladares (retirado en 2010)

Cristián Suárez (Palestino)

Mauricio Isla (Colo Colo)

Eric Godoy (retirado en 2023)

Nicolás Larrondo (retirado en 2015)

Gary Medel (U Católica)

Christian Sepúlveda (retirado en 2021)

Hans Martínez (retirado en 2021)

Dagoberto Currimilla (retirado en 2022)

Juan Pablo Arenas (retirado en 2018)

Arturo Vidal (Colo Colo)

Carlos Carmona (retirado en 2022)

Gerardo Cortés (retirado en 2024)

Isaías Peralta (retirado en 2023)

Alexis Sánchez (Sevilla, ESP)

Jaime Grondona (retirado en 2024)

Matías Vidangossy (sin equipo)

Michael Silva (retirado en 2025)

Nicolás Medina (retirado en 2021)