El Mundial Sub 20 de Chile está a días de su comienzo, será otra oportunidad para que los jóvenes valores de La Roja puedan mostrarse a nivel planetario. Tal como lo hicieron otras generaciones, como la del 2001 que llegó al Mundial de Argentina luego de una gran clasificación en Ecuador. Se fue eliminada en primera ronda tras dos derrotas con Ucrania y Estados Unidos, la victoria sobre China sólo maquilló el mal Mundial.

Sólo dos jugadores de ese equipo de Héctor Pinto militaban en el extranjero: Jaime Valdés que estaba en el Bari de Italia y Mario Cáceres que militaba en el Sporting de Lisboa en Portugal.

Los arqueros chilenos que fueron al Mundial de Argentina 2001

Johnny Herrera y Eduardo Lobos eran los arqueros de aquella camada, el formado en Colo Colo luego estuvo en Audax Italiano y tendría una aventura de 5 años con el Krylia Sovetov. El 2011 retornó a Chile para jugar en Unión Española y volver al Cacique. Finalizó su carrera en el 2018.

Herrera en tanto, tuvo una salida a Corinthians y luego su fuerte con U de Chile en dos épocas. Everton de Viña de Mar y Audax Italiano completan el recorrido de equipos, que además le dio la posibilidad de levantar la Copa Sudamericana y la Copa América.

Ahora es panelista en programas conversación sobre fútbol.

La defensa chilena de Héctor Pinto en Mendoza

Adan Vergara, Nelson Pinto, Sergio Fernández, Luis Oyarzún, Gino Reyes, Daniel Campos y Mario Berríos fueron los defensores en Mendoza. Vergara recorrió México, Brasil Suiza, China y Venezuela, para retirarse en el SAU. El Chupa hizo carrera en la U y además de dos salidas al fútbol mexicano. Berríos fue formado en Palestino y luego se fue a Serbia y Malasia, para colgar los botines en U La Calera.

Las promesas del mediocampo chileno en el 2001

Jaime Valdés era el estandarte de esta Selección, ya instalado en el fútbol italiano debía ser el encargado de manejar los hilos del equipo. Algo que no sucedió. Pajarito recorrió Europa y volvió a Colo Colo para ganar varios campeonatos, el 2022 se retiró en Santiago Wanderers.

Sebastián Pardo estaba en U de Chile ese año, el 2002 se fue a Países Bajos donde estuvo hasta el 2008. Volvió a la U y luego jugaría en Unión Temuco y se retiró el 2013 en Coquimbo Unido. Rodrigo Millar se movió entre Huachipato, Colo Colo, Colombia y México, en Atlas tendría sus mejores años en la Liga MX.

También estaban en esa nómina, Hugo Droguett, Gonzalo Villagra y Roberto Órdenes

La escasa delantera de La Roja en Argentina 2001

Sólo tres delanteros llevó Héctor Pinto al Mundial; Mario Cáceres, Mario Salgado y Joel Soto. El Petrolero jugó en Portugal, México, Grecia y Suiza, se cansó de hacer goles el 2014 en Deportes Temuco. Finiquito también saltó de la Usina a Europa, Italia y Austria completan sus 9 elencos entre 2001 y 2010.

Joel Soto saltó a la fama en Santiago Wanderers y tras un par de aventuras en México, centró su carrera en nuestro país e incluso jugó en Colo Colo y U de Chile. Ganó un título con los Porteños en el 2001.

