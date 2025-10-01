Chile lamentó un adverso resultado a manos de Japón este último martes en el Mundial sub 20 que dejó a la escuadra nacional con obligaciones en el cierre del Grupo A, escenario que trae a colación las recientes declaraciones que hizo el goleador de Colo Colo, Javier Correa sobre un joven crack que se quedó fuera de la nómina de la selección que se encuentra disputando el certamen planetario.

Correa estuvo presente en el programa A veces hablamos de Fútbol, que tiene entre sus rostros a Claudio Bichi Borghi, instancia en la que fue consultado por el defensor más difícil que le ha tocado enfrentar en nuestro país, apuntando a este jugador que no pudo integrar la lista de Nicolás Córdova para el Mundial juvenil en territorio chileno.

👀 Correa destacó el carácter y personalidad de un prometedor defensor central

En la conversación con Borghi, Javier Correa llenó de elogios al joven defensor Iván Román, quien con 18 años enfrentó al atacante trasandino en un partido entre Colo Colo y Palestino en la pasada temporada 2024.

“Me pellizcó y todo, encima me puteaba lindo. Mucha personalidad. Me llamó la atención su personalidad”, señaló Correa sobre el enfrentamiento que tuvo con Román en dicho compromiso de la segunda rueda del anterior campeonato, el cual se jugó en La Cisterna.

Así mismo, el delantero cordobés recordó sobre Román que: “Yo le decía que no había necesidad de marcar así, porque la jugada estaba al otro lado. Le digo no hay necesidad, pero no paró. De todo me decía, de todo”.

Iván Román fue una baja sensible en la nómina de Chile sub 20/ © Photosport

⚽ ¿Por qué Iván Román se quedó fuera del Mundial sub 20 en Chile?

La ausencia de Iván Román en la nómina de Chile para el Mundial sub 20 se explica por un simple motivo.

El defensor que juega actualmente en Atlético Mineiro arrastraba una suspensión que lo marginaría de toda la fase de grupos del certamen, por lo que solo iba a poder decir presente desde los octavos de final en adelante, claro, si Chile llega hasta dicha instancia.

Por ello, es que desde el Galo decidieron no ceder al zaguero a La Rojita, una decisión sensata pero que resintió en el armado de la defensa del combinado nacional que dirige Nicolás Córdova.