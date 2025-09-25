El Mundial Sub 20 Chile 2025 ya comienza a generar furor en las tribunas. Con 300 mil entradas disponibles para toda la competencia, en FIFA.com/tickets se puede observar que más de 220 mil boletos ya fueron adquiridos, dejando cerca de 80 mil en stock para los fanáticos que quieran asegurar su lugar en los estadios.

El torneo arranca este sábado 27 de septiembre y se jugará en cuatro ciudades: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. La gran final está programada para el 19 de octubre en el Estadio Nacional, el mismo recinto que ya concentra la mayor demanda de entradas.

🎟️ ¿Cuáles son los partidos más cotizados del Mundial Sub 20 Chile 2025?

Este es el ranking de encuentros con más tickets vendidos, según un estudio de El Deportivo:

Final – 19 de octubre (Estadio Nacional, Santiago). Jornada inaugural – 27 de septiembre (Estadio Nacional): Japón vs Egipto y Chile vs Nueva Zelanda. 4 de octubre (Estadio Nacional): España vs Brasil y Australia vs Cuba. 3 de octubre (Estadio Nacional): Egipto vs Nueva Zelanda y Chile vs Japón. 3 de octubre (Estadio Nacional): Ucrania vs Paraguay y Egipto vs Chile. 28 de septiembre (Estadio Nacional): Marruecos vs España y Brasil vs México. 4 de octubre (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso): México vs Marruecos y Argentina vs Italia. 5 de octubre (Estadio Fiscal, Talca): Nueva Caledonia vs Francia y Nigeria vs Colombia. 30 de septiembre (Estadio El Teniente, Rancagua): Estados Unidos vs Francia y Sudáfrica vs Nueva Caledonia. 7 de octubre (Estadio Nacional, Santiago): España vs México y Brasil vs Marruecos.

📅 ¿Cuándo y dónde se juegan los partidos inaugurales del Mundial Sub 20 Chile 2025?

Santiago (27 de septiembre – Estadio Nacional): Japón vs Egipto y Chile vs Nueva Zelanda.

Japón vs Egipto y Chile vs Nueva Zelanda. Valparaíso (27 de septiembre – Estadio Elías Figueroa): Corea del Sur vs Ucrania y Paraguay vs Panamá.

Corea del Sur vs Ucrania y Paraguay vs Panamá. Rancagua (29 de septiembre – Estadio El Teniente): Francia vs Sudáfrica y Estados Unidos vs Nueva Caledonia.

Francia vs Sudáfrica y Estados Unidos vs Nueva Caledonia. Talca (29 de septiembre – Estadio Fiscal): Noruega vs Nigeria y Colombia vs Arabia Saudita.

💻 ¿Cómo comprar entradas para el Mundial Sub 20 Chile 2025?

La venta se realiza únicamente en FIFA.com/tickets. Los hinchas pueden adquirir boletos por sede o por jornada.

⚠️ La organización recomendó revisar de forma periódica la plataforma, ya que algunos días aparecen agotados, pero la disponibilidad puede variar con el correr de las horas.

📊 ¿Cuántas entradas del Mundial Sub 20 Chile 2025 se han vendido hasta ahora?

De las 300 mil entradas que se pusieron a disposición del público, ya se vendieron 220 mil. Solo quedan 80 mil disponibles en el sistema, lo que demuestra el interés del público chileno e internacional en este torneo juvenil.

📲 Sigue toda la cobertura del Mundial Sub 20 Chile 2025 en Al Aire Libre, con fixture, resultados, posiciones y las historias que marcarán la cita planetaria.