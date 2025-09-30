La Selección Chilena Sub 20 no pudo frente a Japón y ahora definirá su clasificación en el último duelo de la fase de grupos ante Egipto. Tras la derrota, Vicente Álvarez fue uno de los jugadores que dio la cara y aseguró que el equipo sigue fuerte, pese al amargo resultado en el Estadio Nacional.

El equipo de Nicolás Córdova está obligado a sumar este viernes en el último duelo de la fase de grupos

Nos mentalizamos desde ya para el viernes, donde nos jugamos la definición del grupo ante Egipto.



⚽ ¿Qué dijo Vicente Álvarez tras la derrota de Chile Sub 20 en el Mundial?

El atacante de U San Felipe ingresó en el segundo tiempo y se refirió con optimismo al futuro: “Esto ya queda atrás, ahora llegamos al hotel y comenzamos a pensar en el siguiente partido. Somos un equipo muy fuerte y unido; somos una familia”, señaló en zona mixta.

Álvarez agregó que la caída no cambia la mentalidad del grupo: “Una derrota es difícil, nos vamos con un sabor amargo, pero esta derrota no nos afecta en nada. Es más, nos motiva para afrontar lo que viene con más ganas y esfuerzo”.

🔎 Los problemas de La Roja en ataque ante Japón

Consultado por la falta de definición, Álvarez reconoció que al equipo le faltó claridad en los metros finales. “Nos faltó el último detalle, quizás eso nos cuesta más, pero se trabaja y lo vamos a seguir entrenando”, explicó. El delantero insistió en que el plantel se mantiene mentalizado en mejorar y corregir errores antes del duelo clave con Egipto.

🚑 La lesión de Emiliano Ramos y su importancia en el plantel

La Roja también lamentó la lesión de Emiliano Ramos, quien debió salir del partido. Álvarez no escondió su preocupación: “Es un jugador fundamental para el equipo. Lamentamos la situación, pero le mandamos todas las energías”. El diagnóstico oficial se conocerá en las próximas horas, aunque dentro del grupo esperan que no sea una ausencia prolongada.

