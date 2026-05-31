Datos Clave 20 Sin Visa: Sudáfrica canceló su vuelo por problemas de visado de la delegación. Ministro Furioso: McKenzie exigió informe y medidas contra los responsables en la SAFA. Debut en Azteca: Los Bafana Bafana abren el Mundial ante México el 11 de junio.

Lo que debía ser un viaje de ilusión se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Sudáfrica, el equipo que protagonizará el partido inaugural del Mundial 2026 ante México en el Estadio Azteca el 11 de junio, no pudo partir este domingo desde Johannesburgo hacia Ciudad de México tras descubrirse que al menos 20 miembros de la delegación tenían problemas con sus visados. El caos administrativo obligó a la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) a cancelar el vuelo charter que los llevaría a su base de entrenamiento en Pachuca.

El escándalo escaló hasta el gobierno sudafricano. Gayton McKenzie, Ministro de Deportes del país, explotó en su cuenta de X con un mensaje que no dejó lugar a dudas: “Este fiasco con los viajes y las visas por parte de la SAFA es vergonzoso y sumamente injusto para los jugadores y el cuerpo técnico”. La situación, tan absurda como preocupante, pone en jaque la preparación de un equipo que debía disputar un amistoso ante Jamaica el próximo 5 de junio.

La pregunta que surge de inmediato es cómo es posible que esto ocurra a menos de dos semanas de la Copa del Mundo. La respuesta apunta directamente a una falla organizativa interna de la SAFA que nadie esperaba a estas alturas.

El caos de los visados que tiene en llamas a Sudáfrica

La SAFA había organizado un evento de despedida ante el público sudafricano el sábado, con toda la pompa y el fervor que merece la participación en un Mundial. Horas después, la delegación descubrió que decenas de sus integrantes no tenían la documentación migratoria en regla para ingresar a México, uno de los tres países anfitriones del torneo junto a Estados Unidos y Canadá.

Ante la crisis, la SAFA convocó para este mismo domingo una reunión de emergencia para intentar resolver el conflicto. En un comunicado oficial, la entidad señaló que está “trabajando sin descanso para asegurar que el equipo viaje a Ciudad de México lo antes posible”. Mientras tanto, los Bafana Bafana continuarán entrenando en Johannesburgo hasta que se habiliten los permisos correspondientes.

La furia del Ministro de Deportes contra la SAFA

McKenzie no se guardó nada. Su mensaje en X fue contundente y reveló el nivel de indignación que existe dentro del propio gobierno sudafricano: “He informado a la Asociación que necesito un informe y que se deben tomar medidas contra los responsables de este desastre. Nos están tomando el pelo”.

Las palabras del ministro reflejan una realidad que va más allá del anecdotario mundialista: hay responsables concretos dentro de la SAFA que no cumplieron con los trámites básicos para garantizar el viaje de una selección nacional a la Copa del Mundo. En un torneo donde la preparación previa vale oro, perder días de aclimatación y trabajo en cancha es un golpe difícil de compensar.

El calendario de Sudáfrica en el Mundial 2026

Pese al caos, el cronograma no cambia. Sudáfrica integra el Grupo A junto a México, República Checa y Corea del Sur, y tiene tres partidos clave por delante:

11 de junio: vs. México en el Estadio Azteca (Ciudad de México) — partido inaugural del torneo

vs. México en el Estadio Azteca (Ciudad de México) — partido inaugural del torneo 18 de junio: vs. República Checa en Atlanta, Estados Unidos

vs. República Checa en Atlanta, Estados Unidos 24 de junio: vs. Corea del Sur en Monterrey, México

El debut ante el anfitrión en el Azteca, uno de los estadios más emblemáticos del mundo, ya era un desafío enorme. Llegar con días de preparación perdidos lo hace aún más cuesta arriba para los dirigidos por Hugo Broos.