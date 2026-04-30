Nicolás Castillo inicia un capítulo inédito en su carrera deportiva tras meses de incertidumbre sobre su futuro profesional. Luego de que en febrero de este año crecieran las versiones sobre un posible retiro definitivo de la actividad, el delantero de 32 años sorprendió al ser anunciado como el flamante refuerzo del City Soccer FC de Estados Unidos. El exgoleador de Universidad Católica deja atrás un complejo periodo marcado por lesiones para integrarse a una competencia de alto impacto mediático en Norteamérica.

¿En qué equipo jugará Nicolás Castillo y qué torneo disputará?

Nicolás Castillo jugará en el City Soccer FC para competir en el The Soccer Tournament (TST 2026), un prestigioso certamen de fútbol 7 que se desarrolla en Estados Unidos.

El club anunció la llegada del atacante nacional destacando su “experiencia de alto nivel, calidad y mentalidad ganadora” como atributos clave para fortalecer al plantel.

Castillo no llega a un formato tradicional de 11 contra 11, sino a una modalidad de 7 vs 7 que ha ganado notoriedad mundial por contar con figuras como Sergio “Kun” Agüero y ser promocionada por astros como Arturo Vidal. El certamen se llevará a cabo entre el 27 de mayo y el 1 de junio en Carolina del Norte.

¿Qué otros chilenos están en el nuevo club de Nicolás Castillo?

El City Soccer FC cuenta con una fuerte identidad nacional, incluyendo en sus filas al volante Matías Vidangossy y a una directiva íntegramente chilena.

La conexión con Chile es el pilar del proyecto liderado por Boris Jofré, quien se desempeña como presidente de la institución y entrenador del equipo para este desafío. A ellos se suman Marcelo Castillo en el rol de director deportivo y el propio Vidangossy, quien además de ser compañero de ataque del “Nico”, cumple funciones como director de relaciones internacionales. El objetivo del grupo es competir por el millonario premio del torneo, el cual reparte un millón de dólares para el equipo campeón.

La trayectoria de Nicolás Castillo: Del éxito en la UC al fútbol 7

Nicolás Castillo llega a este desafío en Estados Unidos tras una extensa carrera que incluye títulos con la Selección Chilena y pasos por las ligas más importantes de Europa y México.