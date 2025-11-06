O’Higgins entró de lleno en la lucha por un cupo a la Copa Libertadores luego de derrotar a la U Católica en la última fecha.

Los Celestes, ahora de propiedad del Grupo Calientes de México, ya planifica un 2026 con una plantilla mucho más poderosa, pues tienen la mente puesta es los dineros que entrega la Conmebol por una buena participación internacional.

En ese proceso, apareció un nombre en el Monasterio Celeste que promete revolucionar el Campeonato Nacional 2026 y, de concretarse, sería la primera bomba del mercado de fichajes.

🇧🇼O’Higgins interesado en el Pipa

El jugador que suena con fuerza en Ohiggins es nada menos que Darío Benedetto, el ex delantero de Boca Juniors y Olympique de Marsella que actualmente está libre tras acordar su salida de Newells Old Boys de Rosario.

Esto le abre una ventana de oportunidad a O’Higgins para ficharlo sin necesidad de pagar traspasos significativos.

El medio partidario “O’Higgins Total” reportó que el ex delantero de Boca Juniors estaría en los planes del cuadro celeste para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada.

La carrera de Benedetto, aunque ha tenido altibajos en los últimos años, mantiene cierto prestigio y eso le podría dar un plus significativo para O’Higgins en la Libertadores o Sudamericana del próximo año.

💼 El rol de Christián Bragarnik en este traspaso de O’Higgins

El rumor sobre la posible llegada de Benedetto a O’Higgins se sustenta significativamente en la buena relación entre el jugador y el representante de futbolistas Christián Bragarnik, que tiene un pie y medio puesto en el grupo controlador del conjunto Celeste.

Además, Bragarnik fue representante de Benedetto y hoy es socio comercial del Pipa.

⚽ La carrera de Darío Benedetto

Pipa Benedetto nació en Arsenal de Sarandí y tuvo pasos por Defensa y Justicia y Gimnasia y Esgrima de Jujuy antes de dar el salto al fútbol mexicano.

En Norteamerica defendió a los Xolos De Tijuana (club hermano de O’Higgins) y América. Luego volvió a argentina para jugar en Boca Juniors, donde ganó tres títulos nacionales, una Copa de la Liga y dos Supercopas.La carrera de Benedetto tiene una tendencia a la baja luego de perder la Copa Liberadores en 2018 frente a River Plate en Madrid. Tras ese episodio, el Pipa pasó por Olympique de Marsella, Querétaro, Olimpia y Newells Old Boys.

Sus últimas temporadas han sido las menos prolíficas, Benedetto no anota un gol desde el 5 de febrero de 2024, lo que le valió muchas críticas en México, Paraguay y Argentina.