U Católica lamentó este domingo sufrir su primera derrota en el Claro Arena, la fortaleza que se encontraba invicta desde su inauguración en el pasado mes de agosto. Por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025, el elenco cruzado terminó cayendo por 2-0 a manos de O'Higgins y la lucha por el Chile 2 quedó al rojo vivo en esta decisiva fase de la temporada.

En la antesala del encuentro se preveía un difícil trámite para la UC debido a las numerosas bajas con las que se presentaron a jugar, y así quedó en evidencia con el opaco rendimiento exhibido ante un conjunto celeste que planteó un partido inteligente y supo desnudar las falencias que hace un buen rato no mostraban los dirigidos por Daniel Garnero.

Un resultado final favorable para el Capo de Provincia y que igualmente mantiene a U Católica en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 48 puntos, mientras que O'Higgins mete presión en la disputa por dicha posición al escalar al tercer casillero con 47 unidades.

⚽ Los goles de U Católica vs O'Higgins por el Campeonato Nacional 2025

El encargado de poner en ventaja a los celestes en el Claro Arena fue el lateral izquierdo Luis Pavez, quien a los 35′ de la etapa inicial del partido arremetió por su sector en zona de ataque y tras asistencia de Maximiliano Romero remató con pierna izquierda para dejar sin opciones a Vicente Bernedo y silenciar a la hinchada cruzada.

Tras el paso por camarines, la intención de la UC de Garnero por reaccionar en el segundo tiempo fue frustrada con el rápido gol de Bryan Rabello, que también aprovechó una desatención de la defensa rival y con una buena definición lapidó el resultado.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar la UC y O'Higgins en el Campeonato?

U Católica deberá ser visitante ante La Serena en la próxima fecha, específicamente el sábado 8 de noviembre a las 12:30 horas en La Portada.

Por su lado O'Higgins será local en El Teniente ante Ñublense el mismo sábado, pero a las 20:30 horas de Chile.