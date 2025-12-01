Francisco Meneghini está teniendo una tremenda temporada con O’Higgins y sigue dando la pelea para obtener el Chile 2 de Copa Libertadores.

Pero la continuidad del DT en la tienda celeste no está asegurada, especialmente porque los dueños del club no se han juntado con él a revisar el 2026 y la U de Chile lo busca para reemplazar a Gustavo Álvarez.

De todas formas, la dirigencia de O’Higgins si quiere seguir trabajando con Paqui y buscan un refuerzo bombástico para poder retenerlo.

💣O’Higgins busca sacarle una figura a Coquimbo para retener a Paqui Meneghini

Pablo Hoffmann, aún presidente de O’Higgins, fue claro y señaló, en entrevista con Redgol, “no creo que se vaya. Está súper contento, cómodo, no lo molesta nadie. Y ser entrenador de la U y Colo Colo son mucho más problemas”.

Con esto queda claro que, si bien no han conversado sobre una renovación con aquí, la intención del club es que siga.

Para convencer a Meneghini de quedarse y tener un gran 2026, O’Higgins ha posado sus ojos en la estrella de Coquimbo Unido: Matías Palavecino.

La información de DSports apunta a que Palavecino no tendría grandes trabas para cambiar de equipo, pues lo representa Christian Bragarnik, quien también es uno de los dueños del Grupo Caliente, que controla O’Higgins de Rancagua.

La guinda de la torta para los Celestes es que Palavecino llegaría gratis, porque su vínculo con los piratas concluye el 31 de diciembre.

📅¿Cuándo juega O’Higgins por el Chile 2?

O’Higgins cierra su participación en el Campeonato nacional este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas frente a Everton en el Estadio Codelco El Teniente.

🔮¿Qué necesita O’Higgins para quedarse con el Chile 2?

O’Higgins está momentáneamente en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 53 puntos.

Lo que necesitan los celestes para alcanzar el Chile 2 es derrotar a Everton en la última fecha y esperar que la U de Chile se enrede frente a Coquimbo o Iquique, y que la U Católica caiga frente Unión La Calera.