Santiago Morning enfrenta días complicados tras la sanción de la ANFP que prácticamente lo deja descendido a la Segunda División Profesional. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina determinó restarle seis puntos al cuadro microbusero por la presencia en la banca de Esteban Paredes como ayudante técnico, pese a no estar habilitado formalmente.

El club confiaba en que un documento oficial cambiaría la historia. Según ADN Deportes, Santiago Morning presentó un certificado emitido por la ANFP, firmado por Jezahias Ureta, coordinador de registro de jugadores, que parecía avalar la participación de Paredes.

⚽ El certificado que debía salvar al Morning

El documento indicaba que Esteban Paredes “se encuentra registrado y habilitado como director técnico y ayudante técnico con licencia tipo A” y que podía figurar “en planilla del plantel profesional”. La fecha de emisión, 16 de octubre, justo antes del duelo con Cobreloa, reforzaba la esperanza del club de poder revertir cualquier sanción.

Aun así, el rol oficial de Paredes como director deportivo pesó más que el certificado. Para el Tribunal, esa función lo inhabilitaba para ejercer tareas técnicas en partidos de Primera B, lo que derivó en la drástica medida de restarle seis puntos al Morning.

Documento que acredita la habilitación de Esteban Paredes / ©ADN Deportes.

🕒 Qué viene para Santiago Morning

El fallo aún no ha sido notificado oficialmente, por lo que el club podrá apelar ante la Segunda Sala de la ANFP una vez recibido el documento. Mientras tanto, la Liguilla de Ascenso, prevista para el 8 y 9 de noviembre, deberá reprogramarse.

Para el Chago lo que parecía un respaldo legal terminó siendo el factor clave de su sanción. El certificado que debía salvar al club ahora es parte de la historia de un descenso que podría marcar a la V negra durante años.