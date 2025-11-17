San Marcos de Arica está contra las cuerdas. La institución nortina había sido sancionada el 5 de noviembre por el Órgano de Primera Instancia (OPI) tras no presentar su Memoria Anual ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dentro de los plazos establecidos, quedando técnicamente fuera del fútbol profesional chileno a menos que la Instancia de Apelación (IA) revierta la decisión.​

Sabiendo que está en juego la permanencia en el profesionalismo, las autoridades de San Marcos presentaron los documentos para frenar la perdida de su Licencia de Club.

El club Ariqueño ahora espera la resolución de la Instancia de Apelación, la que debería salir esta semana.

📝 Los documentos que presentó San Marcos

San Marcos presentó estados financieros auditados por contador externo y el nombre de un oficial de enlace con los aficionados, elementos clave exigidos por el Reglamento de Licencias de Clubes.

Documentación presentada fueron los estados financieros auditados por contador externo, Memoria Anual ante la CMF y documentación contable como respaldo.

Toda información requerida por Unidad de Control Financiero​

La contratación de “expertos profesionales” para preparar la documentación sugiere que San Marcos reconoce la seriedad del proceso y busca presentación impecable para maximizar chances de aprobación.​

💰 ¿Qué significa perder la licencia profesional para un club?

Perder la Licencia de Club Profesional es prácticamente una sentencia de muerte institucional para un club. Sin ella, no puede participar en ningún torneo oficial de la ANFP, generando un colapso en cascada.

Consecuencias de perder licencia:

Exclusión total de torneos ANFP (Primera B, Primera A)

Cero ingresos por derechos TV, premios, taquilla

Liberación de contrato de jugadores

Descenso a fútbol amateur

Riesgo de desaparición institucional

Para San Marcos, esto significaría borrar décadas de historia y dejar a Arica sin representación en fútbol profesional.

🔍 El club que pudo revertir la pérdida de su Licencia

Barnechea logró revertir su sanción de licencia suspendida en 2024 mediante recurso de protección ante Corte de Apelaciones. Este precedente es relevante para el caso de San Marcos.

Los Huaicocheros sufrieron a finales de 2023 la suspensión de su Licencia de Clubes por el Órgano de Primera Instancia, lo que fue ratificado por la Instancia de Apelación.

Esto obligó a Barnechea a presentar un recurso de protección ante tribunales civiles y en 2024 la Corte de Apelaciones revocó decisión de ANFP y el club pudo continuar en Primera B temporada 2024.

Este precedente muestra que las decisiones administrativas de ANFP no son insuperables y pueden ser revisadas judicialmente.

📅 ¿Cuándo juega San Marcos por la Liguilla de Primera B?

Mientras se resuelve, fuera de la cancha, su permanencia en el fútbol profesional, San Marcos de Arica se prepara para jugar la Liguilla de Primera B. Los Aqriqueños visitarán mañana a Rangers en Talca a las 20:30.