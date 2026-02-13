Unión Española decidió no especular con su caída a la Primera B. El club movió una pieza con recorrido grande en el fútbol chileno para intentar acortar el camino de regreso a la máxima categoría.

Este jueves se hizo oficial la llegada de Andrés Vilches como refuerzo para la temporada 2026. El mensaje hacia el plantel y la hinchada es directo: el objetivo no es acomodarse en la división, es pelear el ascenso desde el inicio del torneo el próximo fin de semana.

🔴 Unión Española apuesta por ex Colo Colo con obligación de ascenso

El delantero de 34 años suma pasos por diez clubes en el fútbol chileno: Huachipato, Barnechea, Deportes Valdivia, Colo Colo, Universidad Católica, Unión La Calera, Palestino, Ñublense, Santiago Wanderers y Cobresal, su último club. Experiencia no le falta, ni tampoco roce en equipos grandes.

“Con una sólida carrera en el fútbol chileno y títulos en su trayectoria, se integra a los hispanos para aportar toda su jerarquía”, señaló el club. Una declaración que instala expectativas altas desde el primer día.

📈 La presión de dejar la B en 2026 ya está instalada

En su palmarés aparecen títulos de Primera División con Huachipato en 2012, con Colo Colo en 2015 y 2017, y con Universidad Católica en 2018. Además, conquistó dos Copa Chile y una Supercopa con el Cacique, credenciales que en la B sirven mucho.

Ahora el desafío es distinto: transformar ese recorrido en puntos y goles en una categoría donde cada error complica la tabla. Unión Española apostó por jerarquía para salir pronto de la B; la temporada dirá si fue la decisión que realmente cambie el destino del club.