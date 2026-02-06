Cuando el descenso de Unión Española a Primera B parecía un hecho consumado y archivado en la historia reciente del fútbol chileno, una acción judicial volvió a encender un conflicto que incomoda a Quilín. Con la temporada 2026 ya en marcha, el club de Independencia decidió llevar su reclamo a tribunales, reabriendo una discusión que mezcla reglamentos internos, criterios administrativos y consecuencias deportivas de alto impacto.

La ofensiva apunta directamente contra la ANFP, acusándola de no aplicar su propio reglamento al momento de definir los descensos. En el centro del conflicto reaparece un artículo que la dirigencia buscó eliminar después de la polémica, pero cuya vigencia —según el club— fue reconocida por el propio organismo antes de tomar la decisión que terminó enviándolo a la categoría de ascenso.

❓ ¿Por qué Unión Española demandó a la ANFP para evitar el descenso a Primera B?

Unión Española recurrió a la justicia civil acusando a la ANFP de aplicar de forma ilegal y arbitraria su normativa interna al decretar su descenso.

En concreto, el club presentó una demanda el 15 de enero, la cual fue admitida a trámite el 2 de febrero, cuando el torneo ya había comenzado. El escrito sostiene que la ANFP resolvió el descenso utilizando un criterio que no estaba respaldado por su propio reglamento vigente al momento de la decisión, lo que —a juicio del demandante— vulnera principios básicos de legalidad y certeza normativa.

La acción se apoya en el artículo 548-4 del Código Civil, que permite a los afiliados de una corporación recurrir a tribunales cuando la aplicación de sus estatutos les genera un perjuicio directo.

📜 ¿Qué dice el artículo 90 del reglamento de la ANFP sobre los descensos?

El artículo 90 establece que los descensos deben definirse por el promedio de puntos de las últimas tres temporadas y no únicamente por la tabla anual.

Según la demanda, esta norma seguía plenamente vigente al cierre de la temporada 2025. Bajo ese criterio, Unión Española no se encontraba dentro de los dos peores promedios del período trianual, por lo que no debía perder la categoría.

El club recuerda que este mismo mecanismo fue aplicado sin cuestionamientos en 2024, cuando descendieron Cobreloa y Deportes Copiapó, lo que refuerza la tesis de una aplicación selectiva y no uniforme del reglamento.

⚖️ ¿Por qué Unión Española acusa a la ANFP de actos contradictorios?

El club sostiene que la ANFP reconoció la vigencia del artículo 90 y luego actuó en sentido contrario sin modificar formalmente el reglamento.

Uno de los puntos más sensibles del escrito judicial es el rechazo a la tesis de la “derogación tácita” esgrimida desde Quilín. Unión Española argumenta que no existió ninguna reforma reglamentaria que dejara sin efecto el artículo 90 antes de decretarse el descenso.

Más aún, la demanda subraya que en diciembre de 2025 la propia ANFP propuso modificar dicho artículo en el Consejo de Presidentes, lo que —según el club— implica reconocer expresamente que la norma seguía vigente. Ese doble estándar es presentado como una vulneración a la doctrina de los actos propios, figura clave en el derecho administrativo y civil.

🧾 ¿Qué le pidió Unión Española a la justicia para revertir el descenso?

Solicitó dejar sin efecto la resolución que decretó su descenso, mantenerse en Primera División y reparar el perjuicio deportivo y patrimonial sufrido.

En términos concretos, la demanda solicita:

Anular la resolución de la ANFP que decretó el descenso a Primera B

Ordenar la permanencia de Unión Española en Primera División

Restituir íntegramente sus derechos como club afiliado

Adoptar medidas de reparación por el daño deportivo, económico e institucional generado

El club sostiene que la decisión no solo afectó su posición competitiva, sino también contratos, planificación deportiva y proyección financiera.

🔮 ¿Qué consecuencias puede tener esta demanda en el Campeonato Nacional 2026?

El proceso podría alterar el desarrollo del torneo, generar precedentes reglamentarios y tensionar la relación entre clubes y la ANFP.

El escenario es particularmente delicado: la Liga de Primera ya está en curso, la Copa Chile se disputa en paralelo y el Ascenso se prepara para iniciar su temporada. Un eventual fallo favorable a Unión Española podría reconfigurar el mapa competitivo, abrir un precedente judicial inédito y obligar a revisar decisiones administrativas ya ejecutadas.

Por ahora, el proceso recién comienza. Pero en Quilín saben que el caso será seguido con lupa, no solo por sus efectos deportivos inmediatos, sino por el precedente que puede dejar en la gobernanza del fútbol chileno.

