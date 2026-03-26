Cuando el reloj marque las 00:00 horas de este viernes 27 de marzo, la Selección chilena iniciará una nueva era en Auckland ante Cabo Verde. Pero más allá del debut de 2026, todas las miradas están puestas en un nombre que irrumpió con fuerza en la planilla oficial: Lautaro Millán. El volante ofensivo de Independiente de Avellaneda es la gran apuesta de Nicolás Córdova para este proceso de reconstrucción, ganándole la pulseada a nombres con más recorrido y asumiendo la responsabilidad de ser el motor creativo de un equipo que busca identidad.

Millán, de apenas 20 años, representa ese recambio generacional que tanto ha pedido el hincha. Aunque ya había sumado minutos entrando desde la banca en los triunfos ante Perú en La Florida y Sochi, esta será su primera titularidad absoluta con la camiseta de La Roja adulta. Su irrupción no es casualidad; responde a un presente sólido en una de las ligas más competitivas del mundo, donde se ha ganado la confianza de un viejo conocido del fútbol chileno: Gustavo Quinteros.

¿Por qué Lautaro Millán es titular hoy en la Selección chilena?

La decisión de Nicolás Córdova se basa en el ritmo de competencia y la polifuncionalidad. Millán llega al Eden Park con métricas que ilusionan: en lo que va del Torneo de Apertura argentino, ha disputado 10 partidos con Independiente, sumando 611 minutos en cancha y aportando una asistencia clave. Su capacidad para jugar como interior por derecha o como enganche puro le da a Chile una variante táctica que el equipo no tenía tras las ausencias de los históricos.

Bajo el mando de Gustavo Quinteros en el “Rojo”, Millán se ha consolidado como un volante moderno: con buen pie, pero con el despliegue físico necesario para retroceder y colaborar en la recuperación. “Físicamente es fundamental hacer una buena pretemporada”, decía Arturo Vidal sobre otros casos, y Millán parece haber cumplido esa máxima, llegando con un rodaje superior al promedio de los convocados locales.

La formación confirmada de Chile vs Cabo Verde

A minutos del pitazo inicial en el Eden Park, el técnico nacional ratificó una oncena que sorprendió por la inclusión de Iván Román en la zaga y la explosividad de Lucas Cepeda por las bandas. Chile saltará a la cancha con un esquema agresivo para frenar al mundialista africano.

El 11 estelar de La Roja:

Portero: Lawrence Vigouroux.

Lawrence Vigouroux. Defensa: Ian Garguez, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo.

Ian Garguez, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo. Mediocampo: Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro.

Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro. Creación: Darío Osorio, Lautaro Millán .

Darío Osorio, . Delanteros: Gutiérrez, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

El origen argentino-chileno que “blindó” La Roja

La historia de Millán se suma a la de otros “emigrados” que han optado por defender a Chile. Su formación íntegra en las inferiores de Independiente lo dotó de esa agresividad característica del fútbol trasandino, pero su compromiso con el proyecto de Córdova fue total desde el primer llamado. Con apenas 43 minutos previos en la selección, este partido ante el mundialista Cabo Verde es la prueba de fuego para demostrar que puede ser el relevo natural en la generación de juego que el equipo tant

En resumen

La sorpresa: Lautaro Millán (20 años) debuta como titular en La Roja.

Lautaro Millán (20 años) debuta como titular en La Roja. Su club: Viene de jugar 10 partidos y 611 minutos en Independiente de Argentina.

Viene de jugar 10 partidos y 611 minutos en Independiente de Argentina. El DT: Gustavo Quinteros lo consolidó como interior derecho antes de este llamado.

Gustavo Quinteros lo consolidó como interior derecho antes de este llamado. El partido: Chile vs Cabo Verde, viernes 27 de marzo (00:00 hrs) por Chilevisión.

¿Te parece que Lautaro Millán es el conductor que Chile necesita para olvidar a los históricos o es muy pronto para darle la responsabilidad? Opina y sigue el minuto a minuto en AlAireLibre.cl.