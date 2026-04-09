La Roja Femenina enfrentará a Argentina este viernes 10 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El equipo dirigido por Luis Mena afronta un duelo clave en la Liga de Naciones Femenina, en un torneo que entrega cupos al Mundial de 2027.

El encuentro será transmitido por Chilevisión en televisión abierta y también contará con señal online.

¿Quién transmite en vivo Chile vs Argentina Femenino?

📺 TV: Chilevisión.

💻 Streaming: chilevision.cl y app MiCHV.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Chilena femenina vs Argentina?

El partido entre Chile y Argentina se disputará este viernes 10 de abril, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

🗓 Fecha: Viernes 10 de abril

🕗 Hora: 20:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Elías Figueroa, Valparaíso

¿Cómo llegan Chile y Argentina al partido por la Liga de Naciones Femenina?

La Roja femenina empató 0-0 con Venezuela en la primera fecha, después le ganó 5-0 a Bolivia, perdió 3-1 con Perú y venció por 1-0 a Paraguay en el último encuentro. En la tabla de posiciones, Chile se encuentra en el tercer lugar con 7 puntos y estaría clasificando al repechaje.

La selección argentina, en tanto, llega como rival directo en la lucha por posicionarse en la tabla del torneo. En la primera fecha, Argentina venció 3-1 a Paraguay, luego empató 2-2 con Uruguay, tuvo libre la fecha 3 y en la jornada 4, le ganó por 8-0 a Bolivia.

Argentina se ubica en el segundo lugar de la tabla, obteniendo uno de los cupos directos a la Copa del Mundo de Brasil 2027.