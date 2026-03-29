La Selección Chilena cierra su gira por Oceanía con un desafío exigente. La Roja enfrentará a Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland, en su segundo amistoso de la Fecha FIFA tras el triunfo ante Cabo Verde.
El equipo dirigido por Nicolás Córdova llega con confianza y busca cerrar con una señal clara este proceso de reconstrucción. Enfrente tendrá a los All Whites, equipo clasificado al Mundial 2026.
¿Qué canal transmite Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO?
El amistoso internacional entre Chile y Nueva Zelanda será transmitido por televisión abierta y plataformas digitales.
- 💻 TV: Chilevisión
- 📲 Streaming: Chilevisión Web / MiCHV / Disney+ Premium
¿A qué hora juega Chile vs Nueva Zelanda?
- 📆 Lunes 30 de marzo
- ⏰ 03:15 horas (Chile)
- 🏟️ Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda
¿Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda por Chilevisión online?
El partido se podrá ver en vivo a través de las plataformas digitales oficiales de CHV y también en streaming.
También podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en Al Aire Libre.
¿Dónde ver GRATIS Chile vs Nueva Zelanda?
El encuentro será transmitido gratis por:
Formación de Chile vs Nueva Zelanda
El probable XI de La Roja: Vigouroux; Gárguez, Román, Kuscevic, Suazo; Pizarro, Echeverría; Gutiérrez, Cepeda, Millán; Brereton Díaz.
Formación de Nueva Zelanda vs Chile
Probable XI de Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Surman, Bindon, McGarry; Stamenic, Thomas; Old, Just, Randall; Waine.