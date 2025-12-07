Resumen de Real Madrid vs Celta de Vigo por La Liga 2025-26: goles, resultado y estadísticas
-
Luis Felipe Labrín
Real Madrid tropezó en el Bernabéu y se alejó del líder Barcelona.
Real Madrid sufrió una sorpresiva derrota por 2-0 ante Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu y no pudo acercarse al líder Barcelona en La Liga 2025-26. Los Blaugranas quedaron en ventaja de cuatro puntos sobre los Merengues (40 contra 36).
Esto aumenta las críticas contra el entrenador Xabi Alonso, quien en las últimas semanas ha experimentado resultados irregulares en la Casablanca, además de un juego que aún no convence a los exigentes hinchas del club.
El gol del duelo de Real Madrid vs Celta de Vigo por La Liga 2025-26
El único tanto del compromiso lo marcó Williot Swedberg en los 54 minutos, ventaja que sostuvieron con gran rigor ofensivo y ayudados por la expulsión de Francisco García en Real Madrid en los 64′.
En los descuentos llegó una nueva expulsión del Madrid en los 90+2′: la de Álvaro Carreras y un minuto después llegó el segundo de Celta, a través del mismo Swedberg (90+3′), quien firmó su doblete.
Estadísticas de Real Madrid vs Celta de Vigo por La Liga 2025-26
Primera División
–
2025/2026DÍA DE PARTIDO 15
Real Madrid
07/12/2025 17:00
0
2
Descanso :
0
0
FinalizadoEstadio Bernabeu
–
Madrid
Celta Vigo
Jude Bellingham 62′
Francisco García 63′
Xabi Alonso 73′
Alvaro Carreras 90′
Federico Valverde 90′
Rodrygo 90′
Williot Swedberg 53′
Williot Swedberg 90′
Ilaix Moriba 83′
Resumen
Comentarios
Alineaciones
Estadísticas del partido
Estadísticas de equipos
90
+
3
‘
Celta Vigo
Asistencia
:
Iago Aspas
90
+
3
‘
Celta Vigo
Gol regular
:
Williot Swedberg
90
+
2
‘
Real Madrid
2da Tarjeta amarilla
:
Alvaro Carreras
90
+
2
‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla
:
Rodrygo
90
+
2
‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla
:
Federico Valverde
90
+
1
‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla
:
Alvaro Carreras
88
‘
Celta Vigo
Sustitución entra
:
Iago Aspas
88
‘
Celta Vigo
Sustitución sale
:
Borja Iglesias
84
‘
Celta Vigo
Sustitución entra
:
Fran Beltran
84
‘
Celta Vigo
Sustitución sale
:
Miguel Roman
83
‘
Celta Vigo
Tarjeta amarilla
:
Ilaix Moriba
74
‘
Real Madrid
Sustitución entra
:
Gonzalo Garcia
74
‘
Real Madrid
Sustitución sale
:
Arda Guler
73
‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla
:
Xabi Alonso
71
‘
Celta Vigo
Sustitución entra
:
Ferran Jutgla
71
‘
Celta Vigo
Sustitución sale
:
Oscar Mingueza
71
‘
Celta Vigo
Sustitución entra
:
Javi Rueda
71
‘
Celta Vigo
Sustitución sale
:
Bryan Zaragoza
64
‘
Real Madrid
2da Tarjeta amarilla
:
Francisco García
63
‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla
:
Francisco García
62
‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla
:
Jude Bellingham
54
‘
Real Madrid
Sustitución entra
:
Rodrygo
54
‘
Real Madrid
Sustitución sale
:
Raul Asencio
53
‘
Celta Vigo
Asistencia
:
Bryan Zaragoza
53
‘
Celta Vigo
Gol regular
:
Williot Swedberg
46
‘
Celta Vigo
Sustitución entra
:
Williot Swedberg
46
‘
Celta Vigo
Sustitución sale
:
Pablo Duran
24
‘
Real Madrid
Sustitución entra
:
Antonio Rüdiger
24
‘
Real Madrid
Sustitución sale
:
Eder Militao
[ +6 ‘ ]
¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +6 ‘ ]
Posesión de balón: Real Madrid: 58 %, Celta Vigo: 42 %.
[ +3 ‘ ]
Asistencia de Iago Aspas en el gol.
[ +3 ‘ ]
¡G O O O O O O L! – ¡Williot Swedberg (Celta Vigo) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición.
[ +3 ‘ ]
Iago Aspas crea una ocasión de gol para su compañero.
[ +2 ‘ ]
El árbitro no tolera las protestas de Rodrygo, que termina recibiendo la amonestación.
[ +2 ‘ ]
El árbitro no tolera las protestas de Federico Valverde, que termina recibiendo la amonestación.
[ +2 ‘ ]
¡EXPULSADO! – Segunda amarilla a Alvaro Carreras por protestar.
[ +1 ‘ ]
El árbitro no tolera las protestas de Alvaro Carreras, que termina recibiendo la amonestación.
[ +1 ‘ ]
El árbitro pita tiro libre a Williot Swedberg (Celta Vigo) por zancadillear a Aurelien Tchouameni.
[ +1 ‘ ]
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
[ +1 ‘ ]
Celta Vigo intenta crear peligro.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.
[ +1 ‘ ]
Vinicius Junior hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Carl Starfelt Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Posesión de balón: Real Madrid: 60 %, Celta Vigo: 40 %.
Antonio Rüdiger hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celta Vigo inicia un contraataque.
Ionut Andrei Radu alivia la presión con un despeje.
El árbitro pita tiro libre a Williot Swedberg (Celta Vigo) por zancadillear a Alvaro Carreras.
Federico Valverde se impone a Ferran Jutgla en un duelo aéreo.
Cambio táctico. Borja Iglesias es sustituido por Iago Aspas.
Saque de portería para Celta Vigo.
Ocasión para Gonzalo Garcia (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.
Centro de Aurelien Tchouameni Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.
Javi Rodriguez rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Kylian Mbappe es rechazado.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Aurelien Tchouameni debería haber anotado desde esa posición.
Remate de cabeza de Aurelien Tchouameni a puerta, que detiene con comodidad Ionut Andrei Radu.
Rodrygo (Real Madrid) saca el córner desde la derecha.
Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Javi Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Real Madrid: 60 %, Celta Vigo: 40 %.
Cambio táctico. Miguel Roman es sustituido por Fran Beltran.
Saque de portería para Celta Vigo.
Federico Valverde remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Marcos Alonso Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Amonestación para Ilaix Moriba.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Ilaix Moriba sobre Alvaro Carreras.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Saque de portería para Celta Vigo.
Rodrygo prueba suerte, pero su remate va sin peligro.
Saque de portería para Celta Vigo.
Javi Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid intenta crear peligro.
Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Real Madrid: 61 %, Celta Vigo: 39 %.
Marcos Alonso alivia la presión con un despeje.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Gonzalo Garcia crea una ocasión de gol para su compañero.
El árbitro pita tiro libre a Sergio Carreira (Celta Vigo) por zancadillear a Alvaro Carreras.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Real Madrid intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Jude Bellingham (Real Madrid) por zancadillear a Sergio Carreira.
Tiro libre ejecutado por Kylian Mbappe que va a puerta, pero Ionut Andrei Radu controla el disparo.
Mano de Miguel Roman.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Posesión de balón: Real Madrid: 61 %, Celta Vigo: 39 %.
Real Madrid intenta crear peligro.
Cambio táctico. Arda Guler es sustituido por Gonzalo Garcia.
Saque de portería para Celta Vigo.
Un remate de vaselina de Kylian Mbappe (Real Madrid) se marcha desviado.
Real Madrid tiene el control del balón.
Celta Vigo intenta crear peligro.
El árbitro no tolera las protestas de Xabi Alonso, que termina recibiendo la amonestación.
Javi Rueda es penalizado por empujar a Alvaro Carreras
Real Madrid intenta crear peligro.
Saque de portería para Celta Vigo.
Ocasión para Vinicius Junior (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.
Real Madrid intenta crear peligro.
Cambio táctico. Oscar Mingueza es sustituido por Ferran Jutgla.
Cambio táctico. Bryan Zaragoza es sustituido por Javi Rueda.
Williot Swedberg es penalizado por empujar a Thibaut Courtois
Real Madrid tiene el control del balón.
Posesión de balón: Real Madrid: 61 %, Celta Vigo: 39 %.
Jude Bellingham hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
La asistencia al partido de hoy es de 74511 espectadores.
Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Celta Vigo.
Aurelien Tchouameni (Real Madrid) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
Javi Rodriguez rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Vinicius Junior es rechazado.
Javi Rodriguez Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Carl Starfelt Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Marcos Alonso alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Real Madrid inicia un contraataque.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Se reanuda el partido.
Williot Swedberg está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Posesión de balón: Real Madrid: 62 %, Celta Vigo: 38 %.
¡EXPULSIÓN! – Francisco García ve la segunda amarilla y debe abandonar el campo.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Francisco García sobre Williot Swedberg.
Falta táctica cometida por Francisco García, que es amonestado.
Francisco García es penalizado por empujar a Miguel Roman
Celta Vigo inicia un contraataque.
El árbitro no tolera las protestas de Jude Bellingham, que termina recibiendo la amonestación.
Jude Bellingham es penalizado por empujar a Sergio Carreira
Celta Vigo intenta crear peligro.
Buen disparo de Williot Swedberg que va a puerta, pero detiene el portero.
Jude Bellingham regresa al campo.
Posesión de balón: Real Madrid: 65 %, Celta Vigo: 35 %.
Bryan Zaragoza alivia la presión con un despeje.
Arda Guler (Real Madrid) saca el córner desde la izquierda.
Jude Bellingham (Real Madrid) se retira del terreno de juego sangrando por la nariz.
Carl Starfelt Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Borja Iglesias (Celta Vigo) por zancadillear a Jude Bellingham.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Ionut Andrei Radu Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Oscar Mingueza (Celta Vigo) por zancadillear a Rodrygo.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Saque de portería para Celta Vigo.
Federico Valverde remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Ionut Andrei Radu Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Arda Guler saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Marcos Alonso Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Posesión de balón: Real Madrid: 63 %, Celta Vigo: 37 %.
Cambio táctico. Raul Asencio es sustituido por Rodrygo.
¡Ilaix Moriba dio el pase decisivo para el gol!
Asistencia de Bryan Zaragoza en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Williot Swedberg anota con la pierna derecha!
Bryan Zaragoza crea una ocasión de gol para su compañero.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Sergio Carreira hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Alvaro Carreras alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo intenta crear peligro.
El partido se está jugando a un ritmo bajo y ningún equipo se muestra superior.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Ionut Andrei Radu Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Posesión de balón: Real Madrid: 63 %, Celta Vigo: 37 %.
Real Madrid tiene el control del balón.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Se reanuda el partido.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
El árbitro pita tiro libre a Williot Swedberg (Celta Vigo) por zancadillear a Francisco García.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Federico Valverde debería haber anotado desde esa posición.
Federico Valverde dispara desde fuera del área, pero Ionut Andrei Radu logra controlar el balón.
Fuera de juego señalado a Federico Valverde (Real Madrid).
Pablo Duran se lesiona y es sustituido por Williot Swedberg.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +5 ‘ ]
Posesión de balón: Real Madrid: 62 %, Celta Vigo: 38 %.
[ +5 ‘ ]
Aurelien Tchouameni se impone a Ilaix Moriba en un duelo aéreo.
[ +4 ‘ ]
Saque de portería para Celta Vigo.
[ +4 ‘ ]
Federico Valverde (Real Madrid) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
[ +4 ‘ ]
Pablo Duran Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
[ +4 ‘ ]
Arda Guler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
[ +3 ‘ ]
Carl Starfelt Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
[ +3 ‘ ]
Arda Guler saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
[ +3 ‘ ]
Marcos Alonso alivia la presión con un despeje.
[ +3 ‘ ]
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
[ +2 ‘ ]
¡Parada crucial del Ionut Andrei Radu!
[ +2 ‘ ]
Buen disparo de Vinicius Junior que va a puerta, pero detiene el portero.
[ +2 ‘ ]
Aurelien Tchouameni crea una ocasión de gol para su compañero.
[ +2 ‘ ]
Borja Iglesias Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
[ +2 ‘ ]
Arda Guler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
[ +1 ‘ ]
Sergio Carreira alivia la presión con un despeje.
[ +1 ‘ ]
Pablo Duran regresa al campo.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.
[ +1 ‘ ]
Borja Iglesias Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
[ +1 ‘ ]
Arda Guler saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
[ +1 ‘ ]
Se reanuda el partido.
Pablo Duran se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
Pablo Duran está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
Posesión de balón: Real Madrid: 62 %, Celta Vigo: 38 %.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Pablo Duran Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Borja Iglesias es penalizado por empujar a Raul Asencio
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Fuera de juego señalado a Vinicius Junior (Real Madrid).
Buen disparo de Pablo Duran que va a puerta, pero detiene el portero.
Borja Iglesias crea una ocasión de gol para su compañero.
Saque de portería para Celta Vigo.
Vinicius Junior (Real Madrid) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
Posesión de balón: Real Madrid: 61 %, Celta Vigo: 39 %.
Real Madrid tiene el control del balón.
Alvaro Carreras hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Saque de portería para Celta Vigo.
Ocasión para Arda Guler (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.
Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero.
Miguel Roman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Carl Starfelt Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid intenta crear peligro.
Federico Valverde alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Se reanuda el partido.
Posesión de balón: Real Madrid: 58 %, Celta Vigo: 42 %.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Arda Guler dispara desde fuera del área, pero Ionut Andrei Radu logra controlar el balón.
Marcos Alonso rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Arda Guler es rechazado.
Ilaix Moriba (Celta Vigo) va demasiado lejos y derriba a Aurelien Tchouameni.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid tiene el control del balón.
Saque de portería para Celta Vigo.
Antonio Rüdiger (Real Madrid) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
Ilaix Moriba rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Jude Bellingham es rechazado.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Real Madrid: 52 %, Celta Vigo: 48 %.
Saque de portería para Celta Vigo.
Raul Asencio (Real Madrid) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
Real Madrid inicia un contraataque.
Jude Bellingham alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Saque de portería para Real Madrid.
Jude Bellingham alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Francisco García alivia la presión con un despeje.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Real Madrid: 54 %, Celta Vigo: 46 %.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Marcos Alonso se impone a Jude Bellingham en un duelo aéreo.
Saque de portería para Real Madrid.
Eder Militao se lesiona y es sustituido por Antonio Rüdiger.
Javi Rodriguez (Celta Vigo) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
Se reanuda el partido.
Eder Militao se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
Eder Militao está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Eder Militao alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Falta de Arda Guler (Real Madrid) por dar un codazo a Ilaix Moriba.
Posesión de balón: Real Madrid: 54 %, Celta Vigo: 46 %.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Se reanuda el juego con un bote neutral.
Ilaix Moriba está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Oscar Mingueza alivia la presión con un despeje.
Remate de cabeza de Jude Bellingham a puerta, que detiene con comodidad Ionut Andrei Radu.
Arda Guler (Real Madrid) saca el córner desde la derecha.
Buen disparo de Arda Guler que va a puerta, pero detiene el portero.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Jude Bellingham Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Posesión de balón: Real Madrid: 59 %, Celta Vigo: 41 %.
Celta Vigo inicia un contraataque.
Miguel Roman alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
A las manos de Thibaut Courtois, que sale y se apodera del balón.
Francisco García es penalizado por empujar a Sergio Carreira
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid intenta crear peligro.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Alvaro Carreras hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Grave error defensivo cometido por Raul Asencio.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Real Madrid: 54 %, Celta Vigo: 46 %.
Real Madrid intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Bryan Zaragoza (Celta Vigo).
Celta Vigo intenta crear peligro.
Bryan Zaragoza saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Francisco García rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Pablo Duran es rechazado.
Bryan Zaragoza crea una ocasión de gol para su compañero.
Real Madrid intenta crear peligro.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Sergio Carreira hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Real Madrid: 52 %, Celta Vigo: 48 %.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Saque de portería para Real Madrid.
Celta Vigo intenta crear peligro.
A las manos de Ionut Andrei Radu, que sale y se apodera del balón.
Real Madrid intenta crear peligro.
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Miguel Roman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Pablo Duran está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.
Bienvenidos al partido de esta noche.
Celta Vigo saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.