A solo horas del esperado choque en Cataluña, Alexis Sánchez se prepara para pisar nuevamente el césped del Camp Nou en el momento más dulce de su etapa en el Sevilla. Con 37 años, el “Niño Maravilla” regresa al estadio donde fue una figura estelar, pero del cual terminó saliendo para permitir la llegada de Luis Suárez y la formación de la histórica MSN. Hoy, consolidado como pieza clave para Matías Almeyda, el chileno asoma como la principal pesadilla para su ex equipo.

El tocopillano ya demostró que no conoce de nostalgias: en la primera vuelta de la Liga de Primera, fue el verdugo del Barcelona al anotar en la goleada 4-1 en Nervión. Tras marcar un espectacular tanto de cabeza en el derbi ante el Betis, Alexis llega con la confianza a tope, superando los 1.000 minutos de juego y demostrando que, a pesar de los problemas físicos, su jerarquía en el área sigue siendo de nivel mundial.

¿Cuántos goles le hizo Alexis Sánchez al Barcelona?

Desde su partida de Cataluña, Alexis Sánchez se ha transformado en una amenaza recurrente para los azulgranas. Su antecedente más letal es reciente: el gol de penal en el Sánchez-Pizjuán que selló la caída del líder en la primera rueda. En la presente temporada en España, el chileno suma 3 goles (ante Alavés, Barça y Betis), confirmando que su olfato goleador se activa especialmente ante los desafíos de máxima exigencia.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en el Barcelona?

El registro del atacante nacional en su paso por el club (2011-2014) es de una leyenda. Alexis Sánchez disputó 141 partidos oficiales, anotó 46 goles y entregó 38 asistencias, números que muchas veces fueron opacados por la necesidad del club de dar espacio a nuevas estrellas internacionales. En su palmarés con el Barça destacan siete títulos, incluyendo una Liga y un Mundial de Clubes, consolidándose como uno de los extranjeros más rentables de la última década en el Camp Nou.

¿Cuántos chilenos jugaron en el Barcelona?

La historia de los futbolistas nacionales en el cuadro culé es breve pero llena de gloria, sumando apenas tres nombres que dejaron huella profunda. Alexis Sánchez lidera en presencias y goles, seguido por la fiereza de Arturo Vidal (96 partidos y 11 goles) y la seguridad de Claudio Bravo (75 partidos), quien fue el muro del equipo en la obtención de múltiples coronas. Todos ellos lograron títulos importantes, elevando el prestigio del fútbol chileno en el corazón de Cataluña.

El retorno de Alexis Sánchez no es solo un trámite estadístico; es un duelo táctico que quita el sueño a Matías Almeyda. El técnico argentino sabe que el chileno es su mejor “lanzador” y el jugador que mejor interpreta los espacios a la espalda de los laterales, tal como ocurrió en la victoria en Sevilla. No obstante, la duda persiste: ¿debe ir desde el arranque tras el desgaste del vs Rayo Vallecano o ser el golpe de gracia desde el banco?

La competencia interna es feroz. El regreso de Maupay tras sus problemas físicos y el buen momento de Isaac Romero obligan a Almeyda a decidir si apuesta por el romanticismo y la jerarquía de Alexis o por la frescura física del francés. Lo que es seguro es que el “Niño Maravilla” tiene sed de revancha en una cancha donde fue desplazado para dar paso al tridente de Messi y compañía, una herida que el tocopillano planea cerrar con goles este domingo.

En resumen

Alexis Sánchez vuelve al Camp Nou tras anotar un golazo en el derbi sevillano.

vuelve al Camp Nou tras anotar un golazo en el derbi sevillano. El chileno ya le marcó al Barcelona en la primera vuelta de La Liga .

en la primera vuelta de . Su salida del Barça en 2014 fue para abrir paso al tridente MSN .

. Registra 46 goles y 38 asistencias en su etapa como azulgrana.

en su etapa como azulgrana. Matías Almeyda definirá a última hora si Alexis inicia como titular o suplente.

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