Santiago Morning y Cobreloa se citan este viernes 17 de octubre por la Fecha 28 de la Primera B 2025, encuentro a jugarse en el Estadio Municipal de La Pintana a partir de las 18:00 horas de Chile.
Los Microbuseros tienen urgencia de sumar de a tres puntos al encontrarse en el último lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos, a cinco de poder escapar de la zona crítica. Por su lado el conjunto naranja marcha en la tercera posición con 44 unidades, peleando todavía el título y el ascenso directo a la Primera División.
⚽ Santiago Morning vs Cobreloa en vivo, por la Primera B: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Morning vs Cobreloa?
El partido entre Santiago Morning y Cobreloa se jugará este viernes 17 de octubre, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.
🏟 Estadio: Municipal de La Pintana.
🗓 Fecha: Viernes 17 de octubre
🕗 Hora: 18:00 horas
📡 ¿Dónde ver en vivo Santiago Morning vs Cobreloa?
📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
Además, podrás seguir todos los detalles del partido
⚫️ El XI de Santiago Morning vs Cobreloa por la Primera B 2025
Once probable: Leandro Cañete; Byron Guajardo; Kevin Vásquez, Martín Arancibia y Mauricio Iturra; Douglas Estay, Tomás Asprea, Fernando Manríquez, Franco Cortés y Enzo Ormeño; Bryan Taiva. DT: Luis Marcoleta.
🟠 El XI de Cobreloa vs Santiago Morning por la Primera B 2025
Once probable: Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Ronald Guzmán y Nicolás Palma; Cristián Muga, Sebastián Zúñiga e Iván Ledezma; Aldrix Jara, Alex Valdés y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.