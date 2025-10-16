Santiago Morning y Cobreloa se citan este viernes 17 de octubre por la Fecha 28 de la Primera B 2025, encuentro a jugarse en el Estadio Municipal de La Pintana a partir de las 18:00 horas de Chile.

Los Microbuseros tienen urgencia de sumar de a tres puntos al encontrarse en el último lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos, a cinco de poder escapar de la zona crítica. Por su lado el conjunto naranja marcha en la tercera posición con 44 unidades, peleando todavía el título y el ascenso directo a la Primera División.

⚽ Santiago Morning vs Cobreloa en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Morning vs Cobreloa?

El partido entre Santiago Morning y Cobreloa se jugará este viernes 17 de octubre, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

🏟 Estadio: Municipal de La Pintana.

🗓 Fecha: Viernes 17 de octubre

🕗 Hora: 18:00 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Santiago Morning vs Cobreloa?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

⚫️ El XI de Santiago Morning vs Cobreloa por la Primera B 2025

Once probable: Leandro Cañete; Byron Guajardo; Kevin Vásquez, Martín Arancibia y Mauricio Iturra; Douglas Estay, Tomás Asprea, Fernando Manríquez, Franco Cortés y Enzo Ormeño; Bryan Taiva. DT: Luis Marcoleta.

🟠 El XI de Cobreloa vs Santiago Morning por la Primera B 2025

Once probable: Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Ronald Guzmán y Nicolás Palma; Cristián Muga, Sebastián Zúñiga e Iván Ledezma; Aldrix Jara, Alex Valdés y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.