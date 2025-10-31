Universidad Católica logró cerrar un capítulo que mantenía cierta tensión en las oficinas de Cruzados. El motivo: una millonaria deuda que el Gremio de Porto Alegre mantenía pendiente por el traspaso de Alexander Aravena.

Aunque el pase del Monito se concretó hace un año, el cuadro brasileño dejó sin pagar una de las cuotas acordadas, correspondiente a 500 mil euros. La UC, ante la falta de respuesta, decidió recurrir a la FIFA para hacer valer sus derechos económicos.

⚽ La UC gana en la FIFA y cobra la deuda por Alexander Aravena

El reclamo formal fue presentado el 19 de agosto y, tras varias semanas de gestiones, la FIFA falló a favor de los cruzados. Finalmente, el dinero ya fue transferido a las arcas del club, que suma así un ingreso importante para seguir reforzando su estructura financiera tras la inauguración del nuevo Claro Arena.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, explicó la situación con tono de alivio, pero también con un mensaje claro hacia el club brasileño. “No me habría gustado tener que recurrir a la FIFA, porque uno espera que un club del tamaño de Gremio cumpla. Nos sorprendió, aunque entendemos que estaban con algunas dificultades de caja. Pero ya se corrigió”, señaló en conversación con La Tercera.

💰 Un impulso económico para la nueva etapa de la UC

El pago llega en un momento clave para la UC, que busca consolidar su proyecto institucional tras la modernización de su estadio y la llegada de nuevas figuras. Además, los 500 mil euros recuperados representan un respaldo financiero que le permitirá mirar con más tranquilidad los próximos desafíos deportivos.

Mientras tanto, Alexander Aravena continúa sumando minutos en Brasil, donde ya acumula 49 partidos y 7 goles con la camiseta de Gremio. En San Carlos de Apoquindo, su nombre sigue generando dividendos… dentro y fuera de la cancha.