U de Chile conquistó la segunda Supercopa de su historia este último domingo ganándole a Colo Colo en el Estadio Santa Laura, un título que le puede venir como un empujón a los azules en la búsqueda de seguir en carrera en la Copa Sudamericana y recuperar terreno en la parte alta del Campeonato.

Los azules levantaron su segundo trofeo con el técnico Gustavo Álvarez y los festejos han seguido hasta este lunes, pero en medio de la algarabía un archirrival del elenco del Chuncho como U Católica les tiró un palito, o mejor dicho directamente una tocada de oreja.

¡𝐀𝐒Í 𝐒𝐄 𝐆𝐀𝐍𝐀𝐍 𝐋𝐎𝐒 𝐂𝐋Á𝐒𝐈𝐂𝐎𝐒! ✊



El 15/09/2016 conseguimos la primera Supercopa en un partidazo de Clásico Universitario 💥



🎥 Revive los golazos de #LosCruzados que sellaron el 2-1 final y un nuevo título en nuestra historia 🏆⭐#EfemérideCruzada ⚪🔵 pic.twitter.com/RyQTcq5KNS — Universidad Católica (@Cruzados) September 15, 2025

👀 La UC “termea” a la U por su segunda Supercopa ganada

Este mismo lunes, mientras en U de Chile aún gozan de haber vencido en una final a Colo Colo, desde otra vereda U Católica apareció con un claro “termeo”, como se conoce ahora a hacer picar a alguien con cualquier tipo de gesto o declaración.

Y es que en sus redes sociales la UC recordó la Supercopa de 2016 que ganaron precisamente a costa de la U, en una final jugada en el Estadio Ester Roa de Concepción.

“¡Qué fiesta vivimos los Cruzados y Cruzadas aquel inolvidable 2016 en Conce! Un año más de la obtención de nuestra primera Supercopa, un día de golazos y mucha alegría. Cómo celebramos ese día”, publicó el conjunto de la precordillera con una serie de imágenes e incluso un compacto de dicho compromiso en que derrotaron al equipo del Chuncho.

La UC conquistó su primera Supercopa a costa de la U/ © Photosport

🏆 ¿Qué equipo tiene más títulos de Supercopa en Chile?

Precisamente, el historial de títulos de Supercopa favorece a U Católica y Colo Colo como los mayores ganadores de este trofeo desde que se estrenó en el año 2013.

El palmarés de la Supercopa es el siguiente:

U Católica: 4 títulos

Colo Colo: 4 títulos

U de Chile: 2 títulos

Unión Española: 1 título

Magallanes: 1 título

O'Higgins: 1 título

