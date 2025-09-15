U de Chile conquistó la segunda Supercopa de su historia este último domingo ganándole a Colo Colo en el Estadio Santa Laura, un título que le puede venir como un empujón a los azules en la búsqueda de seguir en carrera en la Copa Sudamericana y recuperar terreno en la parte alta del Campeonato.
Los azules levantaron su segundo trofeo con el técnico Gustavo Álvarez y los festejos han seguido hasta este lunes, pero en medio de la algarabía un archirrival del elenco del Chuncho como U Católica les tiró un palito, o mejor dicho directamente una tocada de oreja.
👀 La UC “termea” a la U por su segunda Supercopa ganada
Este mismo lunes, mientras en U de Chile aún gozan de haber vencido en una final a Colo Colo, desde otra vereda U Católica apareció con un claro “termeo”, como se conoce ahora a hacer picar a alguien con cualquier tipo de gesto o declaración.
Y es que en sus redes sociales la UC recordó la Supercopa de 2016 que ganaron precisamente a costa de la U, en una final jugada en el Estadio Ester Roa de Concepción.
“¡Qué fiesta vivimos los Cruzados y Cruzadas aquel inolvidable 2016 en Conce! Un año más de la obtención de nuestra primera Supercopa, un día de golazos y mucha alegría. Cómo celebramos ese día”, publicó el conjunto de la precordillera con una serie de imágenes e incluso un compacto de dicho compromiso en que derrotaron al equipo del Chuncho.
🏆 ¿Qué equipo tiene más títulos de Supercopa en Chile?
Precisamente, el historial de títulos de Supercopa favorece a U Católica y Colo Colo como los mayores ganadores de este trofeo desde que se estrenó en el año 2013.
El palmarés de la Supercopa es el siguiente:
- U Católica: 4 títulos
- Colo Colo: 4 títulos
- U de Chile: 2 títulos
- Unión Española: 1 título
- Magallanes: 1 título
- O'Higgins: 1 título
🔗 Puedes leer más novedades sobre la UC y U de Chile en Al Aire Libre.