Valber Huerta le puso punto final a su etapa como futbolista a fines de 2025, pero su alejamiento del césped duró apenas un par de meses. El histórico central decidió no perder el tiempo tras colgar los botines y oficializó su salto definitivo al buzo de estratega para iniciar una nueva vida desde el banco.

Tras un doloroso cierre de carrera en Universidad Católica, marcado por constantes problemas físicos que lo marginaron de las convocatorias, el exdefensor arranca esta etapa respaldado por la jerarquía de sus seis títulos de Primera División. Su destino generó impacto inmediato: en lugar de buscar un espacio en el fútbol formativo de los equipos chilenos tradicionales, Huerta cerró un acuerdo para comandar un ambicioso proyecto vinculado directamente a La Liga de España.

¿Cuál es el nuevo equipo de Valber Huerta como entrenador?

El multicampeón nacional es el flamante director técnico de las series Sub 15 y Sub 17 del Real Betis Academy en territorio chileno.

La conexión directa que generó Manuel Pellegrini entre el cuadro sevillano y el país sigue rindiendo frutos tangibles. La institución verdiblanca decidió apostar por el liderazgo del exzaguero para pulir a los jóvenes prospectos bajo un modelo de trabajo estructurado y de altísima exigencia, marcando así el debut absoluto de Huerta en su nueva profesión.

¿Qué dijo el Betis sobre la llegada de Valber Huerta?

La academia española destacó la disciplina y el recorrido del exjugador para comandar su proyecto formativo desde las bases.

A través de sus canales oficiales, el proyecto hispano le abrió las puertas al novel estratega, apuntando a la experiencia de camarín que recogió en sus más de diez años de carrera. “Hoy sumamos experiencia, liderazgo y jerarquía a nuestra academia. Presentamos a Valber Huerta, quien se integra como DT de nuestras categorías Sub 15 y Sub 17”, indicaron en el comunicado oficial.

La apuesta de la filial apunta a estandarizar la forma de jugar de sus series menores con el sello inconfundible europeo. “Un paso más en nuestro compromiso por entregar formación de alto nivel, con metodología española y enfoque integral en cada uno de nuestros jugadores. Trabajo, disciplina y crecimiento desde la base”, añadieron desde la organización para sellar el vínculo.

¿Por qué se retiró Valber Huerta del fútbol profesional?

Una rebelde seguidilla de complicaciones físicas obligó al defensa a abandonar la actividad de forma prematura a finales de la temporada 2025.

Su último baile en la precordillera estuvo lejos del final soñado. Tras volver a San Carlos de Apoquindo en 2024 proveniente del Toluca mexicano, el zaguero prácticamente no sumó minutos debido a un calvario clínico que le impidió competir al máximo rendimiento. Esta frustrante situación lo llevó a tomar la drástica decisión de dejar el profesionalismo a los 32 años.

Huerta cambia hoy la frustración del quirófano por la adrenalina de la pizarra táctica, pero la presión será otra. Con la lupa formativa de Europa puesta en su trabajo de lunes a viernes, la interrogante queda abierta: ¿Será esta academia el trampolín perfecto para que veamos al exdefensa dirigiendo pronto en la Primera División chilena?