Carlos Díaz se corona en el Maratón de Santiago con un tiempo de élite

Este domingo, las calles de la capital fueron testigo del dominio absoluto de Carlos Díaz en la edición 2025 del Maratón de Santiago. El chileno se impuso en la prueba estelar masculina de 42 kilómetros, cruzando la meta en 2 horas, 9 minutos y 50 segundos, tiempo que lo consolidó como el gran ganador del evento.

Díaz supo administrar energías, corrió con inteligencia táctica y en los kilómetros finales sacó una amplia ventaja frente a sus rivales, dejando en claro que su preparación fue de alto nivel. La actuación del atleta nacional fue celebrada por los asistentes y fanáticos que presenciaron el momento en que cruzó la meta.

El emotivo mensaje de Carlos Díaz

Al finalizar la competencia, el fondista chileno se mostró emocionado y agradecido por el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria: "No son solo tres meses entrenando, es toda una vida. Agradezco a todos los que me ayudaron. Son 15 años de carrera, con gente apoyando. En la parte final me sentí con confianza y pude terminar con fuerza los últimos kilómetros", dijo Díaz a TVN.

En la categoría femenina, la atleta peruana Jovana de la Cruz fue la vencedora de los 42K, coronando una jornada de alto nivel sudamericano en la capital chilena.