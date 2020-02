Antonio Felix da Costa ganó en Marrakech y asumió el liderato en el mundial de la Fórmula E

Antonio Félix da Costa, piloto portugués del equipo DS Techeetah, se convirtió este sábado en el nuevo líder del Mundial de formula E, gracias a su triunfo en la cuarta prueba del circuito, disputada en la ciudad marroquí de Marrakech.

En segundo lugar se clasificó el alemán Maximilian Gunther (BMW Andretti Motorsport) y completó el podio el piloto francés Jean-Eric Vergne, vigente campeón y compañero de equipo de Da Costa, que mantuvo una dura pugna con el germano por la segunda plaza.

Tras la disputa de la prueba marroquí, el piloto portugués sumó 28 puntos que le permiten liderar la clasificación general con un total de 67, lo que le da una ventaja de once sobre el neozelandés Mitch Evans (Jaguar), que llegaba líder a Marruecos y perdió el liderato al acabar sexto.

🥇 @afelixdacosta

🥈 @maxg_official

🥉 @JeanEricVergne



+ the full race results from the #MarrakeshEPrix ⚡️ pic.twitter.com/ltPq0JaxZw