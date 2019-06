Brasil negocia con la FIA para tener una fecha de la Fórmula E

El ministro de Turismo de Brasil, Marcelo Alvaro Antonio, visitó al presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, para negociar la realización una fecha de la Fórmula E en territorio brasileño.

La cita tuvo lugar en la sede principal de la FIA, en París, según consignó el propio timonel de la federación en su cuenta de Twitter.

"Tuve el placer de dar la bienvenida al Ministro de Turismo de Brasil en la sede de la FIA en París, para discutir sobre la Fórmula E", fue el mensaje del dirigente francés.

I was pleased to welcome @Marceloalvaroan Minister of Tourism of Brazil 🇧🇷 at the @FIA headquarters in Paris today, to discuss @FIAFormulaE and #RoadSafety in Brazil pic.twitter.com/4IACW2ffQB