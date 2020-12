La Fórmula E oficializó la postergación del Santiago E-Prix

La Fórmula E informó este martes sobre la postergación del Santiago E-Prix, fecha inicial de la temporada 2021 que se iba a correr en nuestro país los días 16 y 17 de enero.

"En consulta con la Municipalidad de Santiago, el Santiago E-Prix ha sido pospuesto", comunicó la organización del campeonato de automóviles eléctricos.

"Las carreras ya no tendrán lugar como una fecha doble en los días 16 y 17 de enero, y estamos trabajando con la ciudad para determinar fechas en que las carreras puedan llevarse a cabo durante el 2021", señalaron.

La suspensión del evento obedece al cierre de fronteras del Reino Unido, tomando en consideración el aumento de casos positivos de coronavirus a raíz de una nueva cepa de esta enfermedad.

In consultation with the Santiago municipality, the #SantiagoEPrix has been postponed.



The races will no longer take place as a double-header on January 16 and 17 and we are working with the city to finalise dates on which to stage the races later in Q1 of 2021. pic.twitter.com/l4mERGpU0K