La Fórmula E oficializó que fechas en Chile serán en junio

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) informó este jueves el nuevo calendario de las primeras seis carreras de la Fórmula E y las fechas en Chile se disputarán en junio.

Todo empezará con una fecha doble en Arabia Saudita a fines de febrero, mientras que luego la competencia llegará a Roma (Italia), Valencia (España), Mónaco (Francia), Marrakech (Marruecos) y Santiago (Chile).

De todas formas, la programación estará sujeta a lo que ocurra con la pandemia en cada país y los cambios deberán ser aprobados por el Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA.

Así quedó el calendario:

26 de febrero – Diriyah, Arabia Saudí

27 de febrero – Diriyah, Arabia Saudí

10 de abril – Roma, Italia

24 de abril – Valencia, España

8 de mayo – Mónaco, Mónaco

22 de mayo – Marrakech, Marruecos

5 de junio – Santiago, Chile

6 de junio – Santiago, Chile

NEWS: Formula E announces second set of races for 2020/21 ABB FIA Formula E World Championship ⚡️



Find out more 👉 https://t.co/sBP9rLKu27 pic.twitter.com/nUyqmnsuAM