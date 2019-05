Lucas Di Grassi ganó el e-Prix de Berlín en la Fórmula E

El brasileño Lucas di Grassi (Spark-Audi) se impuso este sábado en el Berlín e-Prix, undécima prueba del campeonato FIA de Fórmula E, por delante del suizo Sebastien Buemi (Spark-Nissan) y el francés Jean-Eric Vergne (Spark-DS Automobiles), que se afianzó en el liderato con sólo dos carreras, ambas en Nueva York, para el final.

Di Grassi, campeón en 2016, logró su décima victoria en este certamen -segunda de la presente campaña-, en el que ahora es segundo a seis puntos de Vergne.

Pese a arrancar desde la tercera plaza de la parrilla, el brasileño dominó con autoridad la prueba y acabó con un margen de 1.856 segundos sobre Buemi y 2.522 sobre Vergne, que remontó desde la octava plaza en la que comenzó.

🥇 @lucasdigrassi

🥈 @sebastien_buemi

🥉 @jeanericvergne



+ the rest of the results from the 2019 #BerlinEPrix 🏁 #ABBFormulaE pic.twitter.com/2z6kGxmHzX