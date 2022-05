Stoffel Vandoorne ganó el E-Prix de Mónaco y lidera la Fórmula E

El piloto belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) ganó este sábado el E-Prix de Mónaco y se adueñó del liderato en el Campeonato Mundial de la Fórmula E.

Well deserved.🙏@svandoorne wins his home race in this iconic location. Is there any better feeling? We don’t think so!#WeDriveTheCity #MonacoEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/SgMAKawfOR