Carlos Cruzat: Estoy motivado y mentalizándome a fondo para volver a subirme a un ring

El ex campeón chileno de boxeo recalcó que quiere tener nuevamente un combate en el cuadrilátero.

El ex campeón chileno de boxeo Carlos Cruzat aseguró que tiene la motivación para volver a subirse a un ring y poder animar otro combate, admitiendo que se está "preparando a fondo" para cumplir su deseo.

En diálogo con Al Aire Libre PM, el retirado pugilista nos comentó que: "Sé que pasó mi tiempo y logré mi meta, pero quiero recordar y estoy preparándome a fondo para volver a subirme a un ring. Quiero hacer sparring en un gimnasio, correr y pegarle al saco, todo lo que incluye la preparación para un combate".

"Lo conversé con mi familia y cuento con su apoyo. Me siento motivado y todavía estoy fresco en la parte personal, no sufrí mucho daño en mi carrera y creo que puedo hacer una buena presentación", recalcó.

Del mismo modo, señaló que: "Si lo hace Mike Tyson por qué yo no puedo. Él aún está intacto en su línea técnica y personalmente me veo en el mismo escenario. Aún tengo el talento, la técnica y la teoría, falta solamente la parte física".

"Quiero enfrentarme a un rival acorde a mis condiciones, no quiero ser engreído de que voy a volver a ser campeón porque ya tengo 50 años, pero el talento todavía lo tengo. Por ahí he hablado con Jorge Fernando Castro (ex boxeador argentino) que tiene la misma edad mía y fue campeón del mundo", nos aclaró.