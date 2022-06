Daniela Asenjo: He tenido ofrecimientos para pelear en otros países porque en Chile cuesta mucho

La boxeadora chilena Daniela Asenjo entregó sus sensaciones días después de haberse convertido en la nueva campeona mundial peso super mosca de la IBO, contando también las repercusiones que ha tenido su gran hito a nivel personal.

En diálogo con Tardes Deportivas de Al Aire Libre en Cooperativa, la pugilista nacional explicó que: "Me he sentido muy bien. Dejamos una impresión muy linda en el extranjero, ya he tenido ofrecimientos para pelear en el extranjero porque en Chile cuesta muchísimo. No hay nada concreto, pero hay opciones en España, París o Australia".

"Apenas llegó la invitación para ir a París a pelear por el título no dudamos porque es algo que había estado buscando. Tomé esta oportunidad como una revancha y de que no me podía guardar nada, señaló.

"En el mes de abril tuve una opción al título del mundo contra Maribel Ramírez. En esa ocasión los jueces dieron un empate en el fallo y no quedé conforme con eso. Después vino esta nueva propuesta y no paré de entrenar. No dejé que se me fuera otra vez la oportunidad", agregó.

Respecto a cómo fueron los días posteriores a su hazaña el pasado martes, la "Leona" comentó que: "Me felicitó la Ministra del Deporte vía WhatsApp, pero nada más que eso. No he tenido apoyo concreto aunque sigo en busca de sponsor o auspiciadores para financiar mi carrera. La idea es poder seguir mejorando, trabajando y para eso se necesita una estabilidad económica".

"Es algo que vivimos muchos deportistas, falta que la empresa privada tenga visión para la contribución de nosotros para la sociedad en general", subrayó.