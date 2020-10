Denunciaron que boxeador Cristóbal Yessen fue atropellado y agredido gravemente en Las Condes

El boxeador nacional y activista por los derechos del niño, niña y adolescente Cristóbal Yessen fue atropellado y gravemente agredido en la comuna de Las Condes, según denunciaron abogados durante la jornada de este viernes.

La información fue entregada por los abogados José Henríquez y Fernando Leal, quienes aseguraron que el hecho se produjo la noche de ayer jueves en la vía pública, por parte de tres individuos.

Ambos condenaron el hecho, asegurando que "no toleraremos actos de violencia" y que "no quedarán impunes", y añadieron que el ex campeón de Boxeo Pro se encuentra estable, según lo conversado con su familia.

Ayer @CristobalYessen fue atropellado por un vehículo. Luego, sus ocupantes bajaron y le dieron una paliza que lo dejó en estado grave. Cristobal ha sido férreo defensor de los derechos de NNA del Sename. No podemos tolerar actos de violencia y amedrentamiento de esta magnitud! — José Henriquez Muñiz (En Casa 🏠) (@JHenriquezMuniz) October 23, 2020

Ayer recibí el llamado del papá de @CristobalYessen quien me informó que había sido agredido en la vía pública y lo habían dejado grave. Hoy podemos informarlo, Cristobal está estable y respecto de los cobardes que lo agredieron no quedaran impunes, somos comunidad, no está solo! — Fernando Leal (@FernandoLealA) October 23, 2020

Además, el diputado Jorge Brito y la defensora de la niñez Patricia Muñoz García se expresaron sobre el hecho y manifestaron su deseo de justicia, señalando que esperan que los responsables sean "encontrados y sancionados".

Contacté a familia de Cristóbal (@CristobalYessen). Fue atropellado por un vehículo del cual se bajaron 3 personas a continuar golpeándolo. Está grave y la Brigada de DDHH de la PDI investiga este hecho CRIMINAL. Exigimos conocer toda la verdad y el rostro de sus agresores. 👇🏽 — Jorge Brito Diputado ✸ (@jorbritoh) October 23, 2020

Afortunadamente @CristobalYessen está estable🙏y espero q se recupere muy pronto, no dudo que así será porque es un luchador q no dejará que esta violencia inaceptable lo detenga, confío q la acción d @FernandoLealA permita q quienes le atacaron sean encontrados y sancionados! — Patty Muñoz García (@Pa__tty) October 23, 2020

Según La Tercera, el Ministerio Público investiga el hecho y se instruyeron diligencias a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.