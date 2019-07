Diego "Pitbull" Rivas tras su victorioso debut en el boxeo: Quiero ser campeón nacional

El púgil nacional Diego Rivas aseguró, luego de su debut en el boxeo profesional con una victoria, que aún tiene mucho que mejorar, pero que su objetivo es ser campeón nacional de la disciplina.

"Me sorprendió, pensé que la pelea iba a ser a cuatro round, mi estrategia siempre fue salir fuerte desde el primer segundo ya que tengo un estado físico que me hubiera aguantado los cuatro rounds, es una de mis mejores virtudes y tengo que aprovecharla", comentó en diálogo con nuestro programa Todo por el Deporte.

"Quiero pelear nuevamente, estar arriba del ring, una fecha tentativa es septiembre ya estoy entrenando para estar en pleno físicamente, se que puedo mejorar más y lo quiero mostrar en mi siguiente pelea. En un futuro quiero ser campeón nacional", añadió.

El "Pitbull", que también es peleador de MMA y fue parte de la UFC, derrotó a Luis Villalobos con un nocaut en el primer round, en su debut en la categoría wélter el fin de semana pasado.

Rivas valoró el triunfo por los meses que ha trabajado junto a su entrenador y afirmó que competir profesionalmente en esta disciplina es un sueño.

"La verdad es que me siento muy contento, estaba cumpliendo un sueño, a mi me encanta el boxeo, se dio la posibilidad que era debutar como boxeador, me preparé y me alejé de las artes mixtas para dedicarme solo al boxeo", aseguró.

"Fue un trabajo de varios meses con mi entrenador Carlos Leal, pudimos llevar la pelea de una manera, feliz de que las cosas fueron como se planearon", puntualizó.

Finalmente, Diego Rivas contó que no ha dejado las artes marciales mixtas de lado, ya que aunque en la actualidad esté como boxeador, él sigue siendo luchador de MMA, disciplina que lo dio a conocer.

"Se especulaba que había dejado la mma de lado, pero quiero confirmar que no las he dejado de lado, yo nací en eso. En estos momentos estoy pelando boxeo pero aún así soy un luchador de artes marciales mixtas", confirmó .

"¿Pelear en la MMA? Eso está por verse, he visto un par de oferta, lo veo con mi entrenador y estamos buscando, pero sigo en las artes marciales mixtas. Pronto estaré peleando, le digo a al gente que me espere, que entre más entreno más fuerte estaré", cerró.