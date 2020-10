Martín Vargas volvió a ponerse guantes de boxeo: Las manos se me iban solas

El destacado ex boxeador nacional Martín Vargas volvió a ponerse guantes de boxeo para un comercial y recordó sus mejores momentos en el ring, donde hizo célebre la frase "Pega, Martín pega".

En diálogo con Las Últimas Noticias, Vargas dijo: "Uno nace para algunas cosas. Yo nací para el boxeo. Las manos se me iban solas cuando tenía los guantes puestos".

Además, el otrora deportista sostuvo que "son cosas que no se olvidan. Subimos un par de videos a las redes sociales y se llenaron de comentarios. Me decían que parecía de u 'cabrito' de 16 años. Hay gente que se da cuenta cuando se golpea bien. Me cansé harto, pero salió todo bien en la grabación", cerró.