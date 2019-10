Miguel "Aguja" González batió a Jimson García, pero el título latino súper mosca quedó vacante

El púgil nacional Miguel "Aguja" González venció al venezolano Jimson García en el Gimnasio Confederación Deportiva Magallanes en Punta Arenas, resultado que dejó vacante el título Súper Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo.

"Aguja" aspiraba en esta pelea a retener el cinturón, pero un exceso de 1,3 kilogramos en la ceremonia de pesaje del viernes, despojó al chileno del título y con la gran posibilidad para el "llanero" de ganarlo este sábado, algo que no ocurrió finalmente, por lo que la corona quedó sin dueño.

El combate fue totalmente favorable para el boxeador nacional, quien dominó hasta el séptimo asalto, en el cual no pudo más García y decidió abandonar la competencia, sin concretar su ansiada búsqueda del título.

Ahora, González deberá tomar la decisión de subir de categoría o afinar su peso, para tratar de recuperar la corona perdida.

Huge 7th for Gonzalez & Garcia retires on his stool btwn rounds. Miguel Gonzalez (31-2) TKO-7 Jimson Garcia (10-3-1) in Chile. However, bc he came in 4lbs overweight, Gonzalez lost his WBA Fedelatin super flyweight title on the scale.#boxeo pic.twitter.com/76WyaT2RUq