Su carrera como boxeador y el ataque en Las Condes: Las dudas sobre Cristóbal Yessen

Cristóbal Yessen ha sido uno de los personajes que más adherentes ha conseguido en redes sociales tras el estallido social, con una historia de superación ligada al deporte que conmovió a muchos, pero que según su relato también le ha costado golpizas, algo que fue un puesto en duda por un completo reportaje.

Los medios Interferencia.cl y Radio Villa Francia investigaron a fondo a Yessen, tomando como punto de partida el incidente en la comuna de Las Condes el que según "el informe preliminar de la policía "muestra varias inconsistencias, en especial en el relato del afectado".

Según lo que cuenta el sujeto en cuestión, estuvo en el Sename hasta los siete años, se escapó y fue adoptado por Claudio Yessen, mientras que al boxeo llegó tras sufrir una golpiza, tras lo cual se dedicó a dar charlas a niños vulnerables

Respecto al ataque que recibió en el sector oriente de la Capítal, los vecinos que acudieron en su ayuda "coinciden en que no vieron quiénes golpearon a Yessen ni el auto que lo habría atropellado. Tampoco escucharon un frenazo ni había marcas en el piso de una maniobra similar. No escucharon nada que pareciera una riña o pelea".

El reportaje además señala que "un vecino del lugar, que solicitó resguardar su identidad, afirma que cuando auxilió a Yessen, éste ya estaba siendo asistido por otros vecinos. Se estaba sosteniendo en una especie de valla parachoques que se encuentra en la esquina y estaba visiblemente desorientado. Afirma que sólo vio que el joven presentaba una fractura expuesta, no así golpes ni daño en sus brazos ni rostro".

El mismo vecino relató que "le preguntamos qué había pasado y sólo pedía ir a su casa, no quería ir al hospital, solo a su casa y decía que no se acordaba de nada. Le salía espuma de su boca y estaba desorientado, no estaba bien".

Claudio Rodríguez Yessen, el que fue presentado a los medios como su padrastro, tiene solo ocho años más que Cristóbal, razón por la que lo habría adoptado a los 15 años, al considerar las fechas que ellos mismos dan en los relatos y entrevistas concedidos por ambos. Esto, pues la versión es que fue adoptado a los siete años tras escapar del Sename.

Otro incidente que se puso en cuestión fue la querella interpuesta en contra de quienes resulten responsables, por torturas y apremios ilegítimos cuando fue detenido en un control de identidad en el centro de Santiago, algo que según Yassen pasó al ser reconocido por Carabineros, sufriendo heridas en su rostro y un trauma ocular.

Debido a estos apremios la cuenta bancaria de Claudio Rodríguez fue difundida en redes sociales para que se hicieran allí donaciones para costear las más de siete operaciones a las que se sometió, según relata Yassen. Respecto al uso de estos dineros no hay mayor información.

"Aprovecho de agradecer todo el cariño y apoyo de mucha gente. Por un tiempo dejaré redes sociales, principalmente por la nueva operación y para iniciar el proceso de residencia luego de que me intentaran asesinar. Ha sido muy doloroso, pero se que no estoy solo", escribió hace unos días en sus redes sociales el cada vez más dudoso personaje.

¿Su carrera como boxeador?

Según cuenta Cristóbal Yassen, decidió entrar al mundo del boxeo después de haber recibido una golpiza mientras caminaba con su polola hace varios años atras. Tan bien le fue que el 2015 fue campeón de la Atlantic Boxing Association en una pelea en Mendoza, Argentina.

Sin embargo, nadie del mundo del boxeo ha escuchado hablar de la ABO, aunque sí existe una cuenta en Twitter, @ABO_Account, la que se creó en mayo de 2015, el mismo mes en que Yessen ganó el título, la que, aunque dice que fue creada en Estados Unidos, sólo publica en español.

Es más, en septiembre de 2017 la cuenta se silenció, por lo que sólo estuvo activa poco más de dos años.

Por otro lado, su oponente en 2015, el argentino Franco Roldán, no aparece en los registros de boxeadores profesionales de Argentina y sólo tiene un perfil de Facebook de ese año.