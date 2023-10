Vesta Lugg y su quiebre con Pablo Galdames: Le ofrecí una relación abierta y nunca quiso

La cantante, empresaria e influencer Vesta Lugg contó detalles de su quiebre con el futbolista nacional Pablo Galdames, y aseguró que él jugador que milita en el Genoa italiano le fue infiel.

"Le ofrecí varias veces una relación abierta y ninguna de las veces quiso. No podía estar con otra amándome a mí y no podía soportar que yo estuviese con alguien más. Finalmente decidió romperlo todo siéndome infiel", contó Lugg en TikTok.

Es así como Lugg le dedicó un tema al más estilo Shakira tras romper con Gerard Piqué. Se llama "11 mil kilómetros" y en ella cuenta que "la escribí pensando que estábamos terminando producto de la distancia, antes de saber que él me estaba siendo infiel. ¿Por qué los hombres son cobardes? Porque al final, quisiste hacerlo por ti, escondiéndome y tenerme esperándote".

Posteriormente en conversación con Las Últimas Noticias, la mujer declaró que "(el tema) va dirigido a mí y a mi proceso de sanar. Me di cuenta que estaba protegiendo a otra persona al no ser transparente conmigo misma y aceptar que me había sido infiel. Quise reconocerlo de forma artística y públicamente".