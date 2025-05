Vicente Pizarro se cuadró con Jorge Almirón tras el triunfo de Colo Colo: “Necesitábamos ganar por él”

Colo Colo tomó un importante respiro en el Campeonato Nacional 2025. Los albos golearon por 4-1 a Unión Española y volvieron a los triunfos tras cinco partidos sin conocer de victorias en las diferentes competencias.

Tras el partido, el volante del Cacique, Vicente Pizarro, envió un mensaje de respaldo al entrenador Jorge Almirón, cuya salida del club parece inminente.

¿Qué dijo Vicente Pizarro sobre Jorge Almirón?

Luego de la victoria por 4-1 sobre Unión Española, el ‘Vicho’ fue consultado por la transmisión de TNT Sports sobre la situación de su DT y le dio un gran espaldarazo.

“Tenemos una relación muy buena, del año pasado que los entrenamientos son a muerte, nos entrenamos todos muy bien. Son cosas del fútbol, sabemos cómo es Colo Colo, todo lo que se habla afuera lo mantenemos al margen, nuestra misión día a día es entrenar, cuidarnos, prepararnos para el partido y estamos todos muy felices”, dijo el mediocampista.

“Sin duda. Necesitábamos ganar, por él, por nosotros, por la gente que nos viene a apoyar siempre, por nuestras familias. Nunca dudamos, más allá de las derrotas había que sacar esto con actitud, con esfuerzo y creo que se logró”, agregó.

¿Por dónde pasó la victoria de Colo Colo sobre Unión Española?

Por otro lado, Vicente Pizarro también abordó el triunfo sobre los hispanos, el que marcó el regreso de los abrazos al Estadio Monumental.

“Nunca paramos de entrenar, tenemos un grupo muy bueno. Fueron días difíciles, donde estábamos al debe en todo. Fueron partidos en los que no se vio lo que es este equipo, lo que demostró el año pasado… son rachas que en Colo Colo no se permiten y hoy día necesitábamos ganar como sea, mostrar el fútbol que mostramos, creo que el equipo respondió y ahora en adelante no puede perder más”, señaló.

“Lo hablamos entre nosotros, sabíamos que todos teníamos que dar un poquito más. En base al esfuerzo y al orden que tiene este equipo hoy se vio otra actitud, fuimos todos para adelante, empujamos los que juegan y los que no, somos todos importantes para sacar el partido adelante”, completó.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha este jueves 29 de mayo a las 20:30 horas cuando reciba a Atlético Bucaramanga en el Estadio Monumental por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.