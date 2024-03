Eduardo Vargas se quedó sin técnico en Atlético Mineiro

El club brasileño Atlético Mineiro comunicó la salida "de mutuo acuerdo" del entrenador Luiz Felipe Scolari durante la mañana de este miércoles.

El equipo en que milita Eduardo Vargas agradeció a "Felipao" y a su técnico auxiliar Carlos Pradicelli por los servicios prestados.

El cargo lo tomará de forma interina Lucas Goncalves, miembro de la comisión técnica permanente del club.

El próximo partido de Atlético será el 30 de marzo ante Cruzeiro, en la final del Campeoanto Mineiro.

Scolari estuvo 41 partidos en los "gallos" con 19 victorias, 10 empatez y 12 caídas.

Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Galo. De forma consensual, Clube e treinador acertaram o fim do vínculo na manhã desta quarta-feira (20).



O Galo agradece a Felipão e seu auxiliar Carlos Pracidelli pelos serviços prestados e deseja-lhes sucesso no seguimento de suas… pic.twitter.com/axNThfcNqN