Hinchas de Palmeiras pidieron el regreso de Jorge Valdivia

Durante la presentación del delantero brasileño Ricardo Goulart como nuevo refuerzo de Palmeiras para esta temporada, los hinchas del club gritaron contra la dirigencia y pidieron el retorno del volante nacional Jorge Valdivia al "Verdao".

El irregular momento que vive el equipo, sumado al alto precios de las entradas, hicieron que los hinchas de Palmeiras comiencen a quejarse y a pedir cosas para que la situación mejore.

En la conferencia de prensa y en redes sociales, lo que más se nombró fue el "que vuelva Valdivia", algo que la fanaticada quiere hace mucho tiempo.

Esta ilusión había crecido tras una foto que se sacó Leila Pereira, dueña del patrocinador más grande del equipo (Crefisa) con el "Mago" en Dubai. En Brasil se especuló mucho con que esto era algún tipo de señal.

Pereira, tuvo que salir a aclarar que esa foto no significaba nada ya que "la patrocinadora no interfiere en contrataciones" y que la imagen solo fue porque encuentra que Valdivia "es un extraordinario jugador que tuvo mucha gloria en el club".

Este jueves el DT de Colo Colo, Mario Salas, fue consultado por esto e indicó que "no me preocupa, esas cosas siempre son parte de las relaciones contractuales del jugador con el equipo, por lo que es Jorge Valdivia creo que donde esté será beneficioso para su equipo".

Valdivia vistió la camiseta de Palmeiras en dos periodos, de 2006 a 2008 y desde 2010 hasta 2015, donde a base de su talento se ganó a la fanaticada y se transformó en ídolo del club.

